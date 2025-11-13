Υπέγραψε στην Αλ Σαντ ο Ρομπέρτο Μαντσίνι

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, παρά τους αρχικούς δισταγμούς του, απάντησε τελικά θετικά στη μεγάλη πρόταση της Αλ Σαντ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα του Κατάρ.

Ο Ιταλός τεχνικός ήθελε να επιστρέψει στους πάγκους, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, και προτιμούσε να δουλέψει στη Serie A ή στην Premier League, αλλά δεν υπήρξε σχετική πρόταση και έδωσε τα χέρια με την Αλ Σαντ.

Η ομάδα του Κατάρ έψαχνε εδώ και καιρό τον αντικαταστάτη του Φέλιξ Σάντσεθ, ο οποίος απολύθηκε στις 15 Οκτωβρίου, και συμφώνησε με τον Μαντσίνι σε συμβόλαιο συνεργασίας έως τον προσεχή Ιούνιο, προσφέροντας του ετήσιες αποδοχές κοντά στα πέντε εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχει ρήτρα επέκτασης για άλλα δύο χρόνια, δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Στην περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας οι αποδοχές του θ' αυξηθούν στα οκτώ εκατ. ευρώ το χρόνο.