Γκουαρδιόλα: Αβέβαιο το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι – Τα πρώτα σενάρια για τον διάδοχο

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι μόνο δεδομένο δεν θα πρέπει να θεωρείται. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times, ο Καταλανός τεχνικός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά το 1000ό παιχνίδι της προπονητικής του καριέρας, μια ιστορική στιγμή, καθώς η Σίτι επικράτησε άνετα με 3-0 της Λίβερπουλ, σημειώνοντας την τέταρτη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως άτομα από το στενό περιβάλλον του Γκουαρδιόλα θεωρούν πιθανό να ζητήσει πρόωρη αποδέσμευση, καθώς ο 54χρονος προπονητής «εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Αγγλία έναν χρόνο πριν λήξει η συνεργασία του με τη Σίτι».

Παρά τις εξαιρετικές σχέσεις του τόσο με τον πρόεδρο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ όσο και με τον νέο αθλητικό διευθυντή Ούγκο Βιάνα, ο Γκουαρδιόλα φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη αρχίσει να καταρτίζει λίστα με πιθανούς αντικαταστάτες, σε περίπτωση που ο Πεπ αποφασίσει να αποχωρήσει.

Οι επικρατέστεροι φέρονται να είναι οι Βίνσεντ Κομπανί, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και Άντονι Ιραόλα.