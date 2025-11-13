ΑΕΛ Novibet: Επίσκεψη Νταβέλη στην προπόνηση – Δέσμευση για restart

Στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ Novibet βρέθηκε ο Αχιλλέας Νταβέλης και μίλησε στους παίκτες, ζητώντας αντίδραση.

Η επιστροφή της ΑΕΛ Novibet στη Super League δεν έχει εξελιχθεί ομαλά, με την ομάδα να δυσκολεύεται να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Μετά από 10 αγώνες, βρίσκεται στη 12η θέση με 7 βαθμούς και μόλις μια νίκη.

Χθες πήγαν στο προπονητικό κέντρο των «βυσσινί» ο Αχιλλέας και ο Ιωάννης Νταβέλης όπου μίλησαν με τους ποδοσφαιριστές. Διοίκηση και παίκτες συζήτησαν σε καλό κλίμα και όλοι μαζί έδωσαν υπόσχεση πως θα τα δώσουν όλα για να κάνει ένα restart η ομάδα, προκειμένου να δώσουν χαρά στον κόσμο που τους στηρίζει εντός και εκτός έδρας.