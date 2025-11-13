Κάτι καλό αρχίζει να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα για τον Παναθηναϊκό

Πρέπει σιγά-σιγά να «σβήσει» ο απόηχος ενός αγώνα που βρήκε καθαρά και ξάστερα νικητή τον Παναθηναϊκό, ο σύλλογος είναι σε φάση αλλαγών δεν έχει ανάγκη να «σκαλώνει» σε βούρκους. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Πολλές φορές έχουμε τονίσει πως ο Παναθηναϊκός λόγω των δικών του προβλημάτων, είναι ευάλωτος. Εύκολα ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις εσωστρέφειας, εντάσεις, διχασμό στο εσωτερικό των Πράσινων. Λόγω της πολυετούς απουσίας από τον τίτλο, των συνεχόμενων και επαναλαμβανόμενων λαθών.

Δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το «πέπλο» προστασίας για να λειτουργεί ως ασπίδα στην ομάδα με λίγα λόγια. Σε άλλα κλαμπ μόλις ειπωθεί κάτι αρνητικό, οι πάντες σπεύδουν να τα βάλουν με εκείνον που το αναφέρει.Ακόμη κι αν είναι αλήθεια. Στον Παναθηναϊκό όσο πιο σκληρό και αρνητικό είναι αυτό που θα ειπωθεί, τόσο πιο αρεστό γίνεται. Σαν ένα διαρκές αυτομαστίγωμα. Δεν κοιτά ο οργανισμός να επουλώσει τις τόσες πληγές του, αλλά δέχεται με ευκολία και «αμάσητα» τη δημιουργία νέων.

Αυτό ακριβώς είδαμε τις τελευταίες μέρες. Την προσπάθεια «σβησίματος» ζητημάτων που αφορούν αντίπαλο, στις «πλάτες» του Παναθηναϊκού. Σου λέει αυτοί είναι μπόσικοι, θα το… χάψουν. Όσο ευκολότερα «καταπίνει» ο Παναθηναϊκός τέτοιες καταστάσεις, τόσο ευκολότερα φαίνονται και πιστευτές.

Όποτε οι Πράσινοι παίρνουν αποτέλεσμα, φταίει η διαιτησία, φταίει η κακή απόδοση των άλλων, η τύχη, τα άστρα, κάποιος παίκτης βγαίνει και αλήτης. Τόσο απλά όσο το λέμε. Αφού ώρες-ώρες έχουμε την εντύπωση πως δεν υπάρχει ρόστερ αλλά πτέρυγα βαρυποινιτών στο Κορωπί.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δίνεται σημασία στις εκρήξεις τοξικότητας. Ο Σιώπης, ο Γεντβάι, ο Τζούρισιτς, είναι το απόλυτο άλλοθι μιας ήττας. Γιατί αν αυτούς τους βγάλουμε απ’ την εξίσωση, ξέρετε τι μένει; Η ανωτερότητα μιας ομάδας που έπαιζε μισή και με τον προπονητή της να είναι 15 μέρες σε αυτή.

Τα ζητήματα των άλλων, δε θα τα φορτώνεται ο Παναθηναϊκός. Δε χρειάζεται να εμπλακεί σε αυτή την τοξικότητα, ούτε να κυλιστεί στο βούρκο. Είναι νικητής, το γνωρίζουν οι πάντες πως έγινε δίκαια, πάμε παρακάτω, στο κάτω-κάτω δεν κρίθηκε το παραμικρό. Σκεφτείτε να κρινόταν κιόλας.

Συνολικά το Τριφύλλι, ίσως και να βολεύεται απ’ τη συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί δεν του επιτρέπεται να… πάρουν αέρα τα μυαλά του. Η συνέχεια και η συνέπεια είναι που κάνουν τη διαφορά. Μια νίκη με τον ΠΑΟΚ αν συνοδευτεί από γκέλα στις Σέρρες, δε θα λέει κάτι. Η ομάδα πρέπει να μπει σε διαδικασία πρωταθλητισμού, παρότι μοιάζει δύσκολο να τον κάνει φέτος με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Απλά, όσο περισσότερο ασχολούμαστε όλοι μας με αυτό το γαϊτανάκι αμπαλοσύνης, στοχοποίησης, δολοφονίας χαρακτήρα για να βολευτεί το αφήγημα του «εγώ έχασα, δε με νίκησαν», είναι σα να χαρίζεται άδικα χρόνος σε κάτι που δεν αξίζει ούτε βλέμμα.

Στο πλαίσιο του πρωταθλητισμού όμως, είναι και αυτή η διαδικασία. Η επικοινωνία δηλαδή. Δεν γίνεται να σου δημιουργεί τριγμούς η κάθε φωνή. Να σε επηρεάζει τόσο έντονα το τι θα πει η μία ή η άλλη πλευρά. Γιατί μόλις είσαι στο κόλπο του τίτλου, αυτές οι άλλες πλευρές θα το κάνουν εντονότερα, γνωρίζοντας πως έτσι σε κάνουν να χάσουν την ισορροπία σου. Είναι ένδειξη δυναμικής και αντοχής το να μη γυρνάς το κεφάλι σου να κοιτάξεις προς το μέρος που έρχονται οι διάφορες φωνές. Ό,τι κι αν λένε αυτές.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει πολλά δικά του ζητήματα. Η ψυχολογία και η ελπίδα που έφερε ο Μπενίτεθ, οι κινήσεις που αρέσουν και είναι προς τη σωστή ποδοσφαιρική κατεύθυνση (Μπαλντίνι, Κοτσόλης, πιθανότατα Κορόνα), η διάθεση για τεράστια επένδυση που αφορά φυσικά και το ρόστερ, είναι η αρχή. Σα να έγινε το πρώτο βήμα ενός μαραθωνίου.

Το σπουδαίο και το δυσκολότερο ταυτόχρονα, ήταν να ξεκολλήσει η νοοτροπία του Παναθηναϊκού απ’ τα ίδια και τα ίδια. Αυτό το αρρωστημένο πάντα αποτυγχάνω αλλά πάντα συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο να προσπαθώ να αλλάξω την κατάσταση, δεν υφίσταται πλέον. Μαζί με τα πρόσωπα / προσωπικότητες, εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη ελπίδα.

Η διαδικασία αυτή έχει δρόμο και δουλειά. Θέλει στήριξη και συσπείρωση. Δύσκολες λέξεις για τον Παναθηναϊκό όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Σπουδαίο πως έστω και θολά αρχίσουν να φαίνονται στον ορίζοντα. Αν σε αυτή τη διαδικασία σταματά το Τριφύλλι να ασχοληθεί με κάθε «σκύλο» που γαυγίζει, χρόνο θα χάνει και τίποτα άλλο.

Υ.Γ. Συγγνώμη που δεν αναλύουμε κι εμείς πόσο καλό παιδί είναι ο Σιώπης, αλλά το θεωρούμε το λιγότερο αφελές να πρέπει να εξηγήσουμε ποιος είναι κάποιος που «περπατά» το 32ο έτος της ηλικίας του και τον βλέπουμε τόσα χρόνια στα γήπεδα.