Ο viral οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισοδοξεί παραπάνω από κάθε άλλη φορά

Ο πιο viral φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αρχίζει επιτέλους να βλέπει ελπίδα για το πρώτο του κούρεμα μετά από περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο Φρανκ Ίλετ πριν από 403 ημέρες, υποσχέθηκε πως δεν θα βάλει ψαλίδι στο κεφάλι του μέχρι η Γιουνάιτεντ να καταφέρει πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ξεκίνησε με γουλί μαλλί, αλλά τώρα θυμίζει περισσότερο θάμνο, αφού η ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει ακόμα το πολυπόθητο σερί.

Η πρόσφατη άνοδος των «Κόκκινων Διαβόλων» με τρεις νίκες απέναντι σε Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Μπράιτον έφερε χαμόγελα, όμως οι ισοπαλίες με Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότεναμ «πάγωσαν» τον χρόνο πάλι.

Παρόλα αυτά, υπάρχει λόγος για αισιοδοξία. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η Γιουνάιτεντ έχει το πιο βατό πρόγραμμα από κάθε άλλη ομάδα της Premier League στις επόμενες πέντε αγωνιστικές.

Οι επόμενοι αντίπαλοι είναι οι Έβερτον (εντός), Κρίσταλ Πάλας (εκτός), Γουέστ Χαμ (εντός), Γουλβς (εκτός) και Μπόρνμουθ (εντός).

Κανένα παιχνίδι δεν θεωρείται εύκολο στην Αγγλία, αλλά το συγκεκριμένο σερί ίσως αποτελέσει την καλύτερη ευκαιρία της σεζόν για τη Γιουνάιτεντ να δώσει στον πιο διάσημο οπαδό της το ραντεβού με τον κουρέα.