ΑΕΚ: Τα τελευταία δεδομένα για Ρότα, σε καλό δρόμο η επέκταση του συμβολαίου του 

Οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα για την επέκταση της συνεργασίας τους και μετά το προσεχές καλοκαίρι όπου εκπνέει το τρέχον συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, φαίνεται πως βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει προσωπικά ο διοικητικός ηγέτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είχε συναντηθεί ο ίδιος με τον διεθνή δεξιό μπακ προ ημερών και οι δυο πλευρές, είχαν εκφράσει την κοινή τους επιθυμία για μια επέκταση της συνεργασίας τους, με την ΑΕΚ να έχει προτείνει διπλασιασμό των αποδοχών στον παίκτη.

Με βάση τα τελευταία δεδομένα, όλα δείχνουν, πως οδεύουμε σε οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα και πλέον αναμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Είναι αυτονόητο, πως αν εν τέλει έχουμε happy end και η Ένωση δέσει τον διεθνή μπακ με νέο συμβόλαιο, θα μιλαμε για μια σπουδαια κινηση. Με δεδομένο πως ο Ρότα, αποτελεί πλέον έναν απο τους πιο επιδραστικούς ποδοσφιριστές του γκρουπ, έχοντας παρουσιάσει τεράστια βελτίωση ακόμα και σε τομείς που υστερούσε, όπως το επιθετικό κομμάτι. Ο Ρότα θυμίζουμε, έχει αγωνιστεί φέτος σε 18 επίσημες αναμετρήσεις. Έχει καταγράψει δύο ασίστ και αποτελεί ένα απο τα πιο βασικά κομμάτια στη μηχανή του Νίκολιτς.