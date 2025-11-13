Οι παίκτες της Premier League που θα λείψουν λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025

Η διεξαγωγή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 θα επηρεάσει σημαντικά αρκετές ομάδες της Premier League, καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν για τις εθνικές τους ομάδες.

Οι ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος θα στερηθούν την βοήθεια σημαντικών παικτών τους, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που αγωνίζονται στην Αγγλία.

Για την ακρίβεια 45 ποδοσφαιριστές της Premier League θα λείψουν λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025.

Παρακάτω, η λίστα με όλους τους παίκτες που αναμένεται να λείψουν:

Άρσεναλ: Κανένας

Άστον Βίλα (1)

Εβάν Γκεσάν (Ακτή Ελεφαντοστού)

Μπόρνμουθ (1)

Αμίν Αντλί (Μαρόκο)

Μπρέντφορντ (2)

Ντάνγκο Ουαταρά (Μπουρκίνα Φάσο)

Φρανκ Ονιέκα (Νιγηρία)

Μπράουν (1)

Κάρλος Μπαλέμπα (Καμερούν)

Μπέρνι (3)

Λάιλ Φόστερ (Νότια Αφρική)

Άξελ Τουανζέμπε (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Χανιμπάλ Μεϊμπρί (Τυνησία)

Τσέλσι: Κανένας

Κρίσταλ Πάλας (4)

Ισμαΐλα Σαρ (Σενεγάλη)

Κρίσταντους Ούτσε (Νιγηρία)

Τσάντι Ριάντ (Μαρόκο)

Σικ Ντουκουρέ (Μάλι)

Έβερτον (2)

Ιλιμάν Εντιαγέ (Σενεγάλη)

Ιντρίσα Γκέι (Σενεγάλη)

Φούλαμ (3)

Άλεξ Ιβόμπι (Νιγηρία)

Κάλβιν Μπάσεϊ (Νιγηρία)

Σάμουελ Τσουκγουέζε (Νιγηρία)

Λιντς: Κανένας

Λίβερπουλ (1)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3)

Μπράιαν Εμπεουμό (Καμερούν)

Νουσαΐρ Μαζραουί (Μαρόκο)

Άμαντ Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού)

Μάντσεστερ Σίτι (2)

Ραγιάν Αΐτ-Νουρί (Αλγερία)

Ομάρ Μαρμούς (Αίγυπτος)

Νιούκαστλ (1)

Γιοάν Βισά (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Νότιγχαμ Φόρεστ (3)

Όλα Άινα (Νιγηρία)

Γουίλι Μπολί (Ακτή Ελεφαντοστού) - δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στην Premier League

Ιμπραχίμ Σανγκάρε (Ακτή Ελεφαντοστού)

Τότεναμ (2)

Πάπε Μαντάρ Σαρ (Σενεγάλη)

Ιβ Μπισούμα (Μάλι)

Σάντερλαντ (9)

Νόα Σαντίκι (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Σιμόν Αντινγκρά (Ακτή Ελεφαντοστού)

Σαμσντίν Ταλίμπι (Μαρόκο)

Ρεϊνίλντο Μαντάβα (Μοζαμβίκη)

Άχμεντ Αμπντουλάχι (Νιγηρία)

Χαμπίμπ Ντιαρά (Σενεγάλη)

Αρθούρ Μασουακού (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Μπλοντί Να Νουκέου (Καμερούν)

Μπερτράν Τραορέ (Μπουρκίνα Φάσο)

Γουέστ Χαμ (2)

Ελ Χάτζι Μαλίκ Ντιούφ (Σενεγάλη)

Άαρον Γουάν-Μπισάκα (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Γούλβς (5)

Εμανουέλ Αγμπαντού (Ακτή Ελεφαντοστού)

Τζάκσον Τσάτσουα (Καμερούν)

Ταουάντα Τσιρέουα (Ζιμπάμπουε)

Μάρσαλ Μουνέτσι (Ζιμπάμπουε)

Τολού Αροκοντάρε (Νιγηρία)