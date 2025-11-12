Νορβηγός διεθνής περιμένει να καταδικαστεί για παράνομη κοινοποίηση βίντεο

Ο Νορβηγός διεθνής Αντρέας Σέλντερουπ δήλωσε πως αναμένει να καταδικαστεί για παράνομη κοινοποίηση βίντεο.

Σε δήλωσή του στο Instagram, ο 21χρονος ακραίος της Μπενφίκα αποκάλυψε ότι είναι πιθανό να του επιβληθεί ποινή με αναστολή «στο εγγύς μέλλον» επειδή έκανε «ένα ηλίθιο λάθος» όταν ήταν 19 ετών και έπαιζε για τη δανέζικη ομάδα Νόρτζελαντ.

Ο Σέλντερουπ, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της Νορβηγίας για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτής της εβδομάδας εναντίον της Εσθονίας και της Ιταλίας, δήλωσε ότι συνεργάστηκε με την αστυνομία από τότε που επικοινώνησε μαζί του νωρίτερα φέτος και είναι «έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Ισχυρίστηκε ότι προώθησε ένα «σύντομο βίντεο» σε έναν φίλο «χωρίς να το σκεφτεί» και ότι είχε παρακολουθήσει μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα και όχι το πώς «εξελίχτηκε» το βίντεο. «Αυτό που έκανα στη Δανία εκείνη την εποχή ήταν παράνομο και δεν ήταν σωστό. Θα αναλάβω πλήρως την ευθύνη γι' αυτό», έγραψε.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη πρώτα απ' όλα από όσους επηρεάστηκαν από το βίντεο. Στη συνέχεια, από τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τους εργοδότες μου, τη χώρα μου και όλους τους οπαδούς που απογοήτευσα. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω στο χρόνο και να αλλάξω το λάθος μου. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι παράνομο πριν, ούτε έχω εμπλακεί με την αστυνομία, οπότε είμαι σε σοκ για πολύ καιρό όσο συνέβαινε αυτό».

Ο προπονητής της Εθνικής Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, παραδέχτηκε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα πως ο Σέλντερουπ είχε κάνει «κάτι πολύ ηλίθιο», προσθέτοντας ότι «ο Αντρέας το γνωρίζει πολύ καλά αυτό».

«Ανέλαβε πλήρως την ευθύνη και παρείχε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Θα συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες και θα είναι μέλος της ομάδας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», είπε, σύμφωνα με το νορβηγικό μέσο NRK.

«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτό που έκανε, αλλά ήταν μια ανοησία που πήγε στραβά σε κλάσματα δευτερολέπτου και το διόρθωσε μέσα σε ένα λεπτό. Θα τιμωρηθεί στη Δανία και αυτό του αξίζει. Πέρα από αυτό - γιατί να τον τιμωρήσω περισσότερο; Δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν σωστό. Παρόλο που αυτό που έκανε είναι αρκετά σοβαρό, είμαι πολύ σίγουρος ότι η ένταξή του στην ομάδα είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε».