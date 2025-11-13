Επιστροφές αλλά και νέα προβλήματα για τους «Μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα αρχίζει σιγά-σιγά να βλέπει φως στο τούνελ στο μέτωπο των τραυματισμών.

Οι Καταλανοί έχουν δύο σημαντικές επιστροφές να βρίσκονται προ των πυλών, αλλά και μερικά ακόμη ονόματα να παραμένουν στα «πιτς» για μεγαλύτερο διάστημα.

Χουάν Γκαρσία: Ο νεαρός τερματοφύλακας είναι έτοιμος να λάβει το ιατρικό «οκ» και να επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα.

Ραφίνια: Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αφήνει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και αναμένεται επίσης να πάρει άμεσα το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο.

Ωστόσο, υπάρχουν και λιγότερο ευχάριστα νέα:

Λαμίν Γιαμάλ: Ο νεαρός άσος θα μείνει εκτός δράσης για 8 με 10 ημέρες, χάνοντας ορισμένα από τα προσεχή παιχνίδια.

Πέδρι: Ο ταλαντούχος μέσος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης και αναμένεται να επιστρέψει στα μέσα Δεκεμβρίου.

Τερ Στένγκεν: Ο Γερμανός τερματοφύλακας θα παραμείνει εκτός μέχρι τον Ιανουάριο, καθώς η αποθεραπεία του προχωρά πιο αργά από το αναμενόμενο.

Γκάβι: Ο άτυχος διεθνής μέσος, που υπέστη ρήξη χιαστού, δεν θα επιστρέψει πριν τον Φεβρουάριο.