Πιρόλα: «Θέλω να κερδίσω και άλλα τρόπαια με τον Ολυμπιακό»

Ο Λορένσο Πιρόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, δήλωσε ότι θέλει να κερδίσει και άλλους τίτλους με τους «ερυθρόλευκους» και τόνισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερο εαυτό του.

Ο Λορέντσο Πιρόλα θα παραμείνει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2028. Ο Ιταλός αμυντικός μετά την επεκτάση της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες, ανέφερε ότι είναι αρκετά χαρούμενος και εύχεται να πανηγυρίσει και άλλα τρόπαια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, είναι μία μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν από 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το διάστημα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό κι ελπίζω να κερδίσω ακόμα πολλά τρόπαια, όπως συνέβη πέρσι. Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, σε κάθε ματς που έχω αγωνιστεί. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε μέρα. Είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.

Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις εντός κι εκτός γηπέδου, με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και μας βοηθούν πολύ».