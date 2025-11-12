Foot mercato: «Ελλάδα και Σερβία προσέγγισαν τον Τιάγκο Μότα»!

Σύμφωνα με γαλλική ιστοσελίδα που ειδικεύεται σε μεταγραφικά σενάρια, ο Τιάγκο Μότα δέχθηκε ανεπίσημες κρούσεις για να αναλάβει την Εθνική Ελλάδας και την Εθνική Σερβίας!

Τις προθέσεις του Τιάγκο Μότα βολιδοσκόπησαν οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ελλάδας και της Σερβίας, ώστε να δουν αν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τις εθνικές τους ομάδες, σύμφωνα με την γαλλική ιστοσελίδα Foot Mercato.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, οι δύο χώρες προσέγγισαν τον πρώην τεχνικό της Γιουβέντους, ωστόσο εκείνος απάντησε ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει να εργάζεται σε συλλογικό και όχι σε εθνικό επίπεδο.

Στο δημοσίευμα δεν προσδιορίζεται πότε ακριβώς έγινε αυτή η «διερευνητική κρούση», ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερβία όντως προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, μετά την παραίτηση του Ντράγκαν Στόικοβιτς.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το όνομα του Τιάγκο Μότα έπαιξε για Μονακό, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Γουλβς, Αταλάντα, ενώ τονίζεται ότι ο Άγιαξ έχει δείξει ενδιαφέρον και η περίπτωση του συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες.