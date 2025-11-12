Απιατσιόνακ: «Πολύ ιδιαίτερος αγώνας απέναντι σε... γνωστούς μου»

Έναν «ιδιαίτερο» αγώνα έζησε ο Λευκορώσος στόπερ του ΠΑΟΚ Β, Πάβελ Απιατσιόνακ, παίζοντας κόντρα σε... συμπαίκτες του στα προκριματικά του EURO U19 που διεξάγονται στην Τουρκία.

Νίκη... μισή πρόκριση για την Εθνική Νέων κόντρα στην αντίστοιχη της Λευκορωσίας, με το PAOK Academy να «κλέβει» την παράσταση. Με έξι παίκτες στη βασική ενδεκάδα της «Γαλανόλευκης» και πιο συγκεκριμένα τους Μπελερή, Τσιότα, Ντούνγκα, Κοσίδη, Μπαταούλα και Μύθου η Ελλάδα επικράτησε της Λευκορωσίας με 2-0 για την πρώτη αγωνιστική του προκριματικού ομίλου της Αττάλεια.

Συμμετοχή κατέγραψαν και οι Μπέρδος-Παπανικόπουλος -επίσης «ασπρόμαυροι»- με τον τελευταίο να βγαίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω θλάσης και τη συμμετοχή του στο Youth League να τίθεται εν αμφιβόλω.

Πρωταγωνιστής στον αγώνα όμως ήταν ο Πάβελ Απιατσιόνακ, που αγωνίστηκε για 90 λεπτά με τη φανέλα της Λευκορωσίας απέναντι... σε συμπαίκτες του, καθώς αποτελεί βασικό «γρανάζι» του ΠΑΟΚ Β αλλά και της Κυπελλούχου Κ19.

Μετά το τέλος του αγώνα ο 18χρονος στόπερ μίλησε για τα ανάμεικτα συναισθήματα που είχε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά και το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τους λόγους της ήττας: «Δεν μπορώ να ονομάσω κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Μάλλον είναι δουλειά του τεχνικού επιτελείου να εντοπίσει τις αιτίες και τα λάθη. Κατά τη γνώμη μου, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές. Το πρώτο γκολ, για παράδειγμα, προήλθε από στημένη φάση. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τέτοιες ευκαιρίες, ειδικά όταν η φάση είναι αμφισβητούμενη. Είτε είχε περάσει η μπάλα τη γραμμή ή όχι δεν έχει σημασία, εμείς οφείλουμε να παλεύουμε μέχρι τέλους σε κάθε φάση.

Όσο για το αν ήταν ένας «ιδιαίτερος» αγώνας, δεν θα το κρύψω έξι παίκτες της βασικής ενδεκάδας ήταν γνωστοί μου. Ήθελα πολύ να νικήσουμε, αλλά δυστυχώς, έγινε ό,τι έγινε. Είμαστε ακόμα στο παιχνίδι, στη βαθμολογία του ομίλου. Φυσικά, είναι κρίμα που ξεκινήσαμε με ήττα, αλλά όλα είναι μπροστά μας — έχουμε ακόμα την ευκαιρία να περάσουμε στον ελίτ γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ειλικρινά, ήμουν περίπου στο κέντρο, αλλά τη στιγμή που η μπάλα περνούσε τη γραμμή δεν την είδα καθαρά. Ήμουν μέσα στη φάση, υπήρχε μονομαχία, οπότε είναι δύσκολο να το κρίνω».

Για το ότι γνώριζε το επίπεδο της Ελλάδας: «Σίγουρα ήταν στα μέτρα μας, εκατό τοις εκατό. Μπορούσαμε και έπρεπε να νικήσουμε. Το ξαναλέω — αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν αλλάζει πια τίποτα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στα λάθη μας και ελπίζω στο ματς με την Τουρκία να δείξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και να πάρουμε τη νίκη».