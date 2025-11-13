Ο Μέσι αγνοεί την κατάκτηση του Μουντιάλ και βάζει πιο πάνω το Καμπ Νου (pic)

Ο Αργεντινός σταρ προχώρησε σε μία κίνηση που συζητήθηκε έντονα, ωστόσο έκανε τους φίλους της Μπαρτσελόνα χαρούμενους.

Εδώ και λίγες ημέρες ο Λιονέλ Μέσι επισκέφτηκε το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, εκεί όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και δημιούργησε τον θρύλο του.

Ο Αργεντινός με αυτή του την επίσκεψη σήκωσε κύμα αισιοδοξίας για επιστροφή πριν ο Λαπόρτα βάλει τέλος στα όνειρα.

Ωστόσο ο Μέσι θέλησε να δείξει πόσο σημαντικό είναι για εκείνον αυτό το γήπεδο αφού αποφάσισε να καρφιτσώσει στο προφίλ του στο Instagram τις φωτογραφίες από την βόλτα του στο Καμπ Νου.

Κάτι που ο Αργεντινός δεν είχε κάνει ούτε για το Παγκόσμιο Κυπέλλο, αφού δεν είχε καρφιτσώσει την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ.