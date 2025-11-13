Ρήξη στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η ένταση στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει αρχίσει να χτυπά κόκκινο, με αρκετούς βασικούς παίκτες να βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως έχει χάσει τα αποδυτήρια των Μαδριλένων και ήδη στο φως της δημοσιότητας έρχονται ρεπορτάζ που δείχνουν το τι συμβαίνει.

Για την ακρίβεια τρεις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν αισθάνονται καθόλου καλά με την Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία.

Το δημοσίευμα από την Ισπανία αναφέρει τους εξής παίκτες και για ποιον λόγο έχουν ενοχληθεί.

Τζουντ Μπέλινγχαμ: Ο Άγγλος μέσος φέρεται να αγνοεί τις οδηγίες του Αλόνσο, επηρεασμένος από τον πατέρα του, επιμένοντας να μένει πιο ψηλά αντί να επιστρέφει στη μεσαία γραμμή.

Βινίσιους Τζούνιορ: Η απόφασή του Αλόνσο να τον κάνει αλλαγή στο el Clásico θεωρήθηκε από τον Βραζιλιάνο ως επίδειξη δύναμης. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι αν ο Αλόνσο παραμείνει.

Φεντερίκο Βαλβέρδε: Ο Ουρουγουανός φέρεται να διαφώνησε έντονα με τη χρησιμοποίησή του ως δεξιού μπακ, φτάνοντας στο σημείο να αρνηθεί να κάνει ζέσταμα.