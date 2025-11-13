Τρομερή γκάφα από την Adidas: Πουλούσε τη φανέλα της Αργεντινής με το σήμα του Euro

Ένα απίστευτο λάθος έκανε η Adidas, καθώς παρουσίασε τη φανέλα της Αργεντινής για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με το σήμα των προκριματικών του EURO.

Η εταιρία ένδυσης έπεσε σε μια γκάφα αφού το έμβλημα το φορούν μόνο οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες, ενώ η «Αλμπισελέστε» ανήκει στη ζώνη της CONMEBOL.

Το πρόβλημα δεν έμεινε μόνο στην Αργεντινή, καθώς όλες οι φανέλες των εθνικών ομάδων της Adidas για το 2026 εμφανίστηκαν με το ευρωπαϊκό σήμα, μεταξύ αυτών του Μεξικού, της Κολομβίας και της Ιαπωνίας.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε και τις σχετικές αναφορές, η Adidas αφαίρεσε το λάθος «EURO Qualifiers Patch» από τη φανέλα της Αργεντινής.

Όσες πάντως κυκλοφόρησαν ήδη με το λάθος σήμα, ενδέχεται να εξελιχθούν σε συλλεκτικά κομμάτια για τους φαν του ποδοσφαίρου.