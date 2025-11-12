Ρέστα της Μπαρτσελόνα για Χάρι Κέιν!

Σύμφωνα με την Guardian ο Άγγλος φορ της Μπάγερν Μονάχου είναι ο εκλεκτός των Καταλανών για να αντικαταστήσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Ο Χάρι Κέιν είναι ο πρώτος, βασικός και κύριος στόχος της Μπαρτσελόνα για να αντικαταστήσει το προσεχές καλοκαίρι τον 37χρονο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Βαρκελώνη.

Ο Άγγλος στράικερ, που τα... σπάει στο Μόναχο με την φανέλα της Μπάγερν, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο το προσεχές καλοκαίρι υπάρχει ρήτρα 60 εκατομμυρίων ευρώ, που μπορεί να τον οδηγήσει σε άλλο σύλλογο.

Ο Κέιν έχει τονίσει ότι δεν έχει πρόβλημα να επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους Βαυαρούς, ωστόσο η πρόκληση των μπλαουγκράνα, που έχουν μακρά παράδοση σε Άγγλους παίκτες (πρόσφατο παράδειγμα ο αναγεννημένος Μάρκους Ράσφορντ) ίσως αποδειχθεί αρκούντως δελεαστική για να τον κάνουν να μετακομίσει στην Ισπανία.