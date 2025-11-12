«Εποχή» Τυριακίδη στον Μακεδονικό

Τον διάδοχο του Σάκη Παπαβασιλείου βρήκε ο Μακεδονικός στο πρόσωπο του Γιώργου Τυριακίδη, που ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «πράσινους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Τυριακίδη.

Ο 60χρονος προπονητής αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα μας στη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League 2, έχοντας ως στόχο να την βοηθήσει ώστε να ανακάμψει βαθμολογικά.

Ο έμπειρος τεχνικός γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1965 και το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής του καριέρας το έχει περάσει στον Αλμωπό Αριδαίας. Στην ομάδα της Πέλλας βρισκόταν από τη σεζόν 2014-15 μέχρι και το 2023, επιδεικνύοντας σπουδαίο και μεγάλο έργο. Από την Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πέλλας οδήγησε τον Αλμωπό στη Super League 2, όπου πραγματοποίησε δύο αξιοπρόσεκτες πορείες στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία της χώρας.

Εκτός του Αλμωπού, ο coach εργάστηκε σε επίπεδο Super League 2 στην Αναγέννηση Καρδίτσας τη σεζόν 2023-24. Επίσης, ο Τυριακίδης έχει δουλέψει σε Ολυμπιακό Γαλατάδων, Αετό Σκύδρας, Ειρηνούπολη και Λευκάδια. Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον coach στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται πολλές επιτυχίες!»