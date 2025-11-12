Το ποσό που ζητά η Λάτσιο για την παραχώρηση του Μανδά

Ο Χρήστος Μανδάς φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν αποχωρήσει από τη Λάτσιο, με τον ιταλικό σύλλογο να έχει ήδη καθορίσει το ποσό που απαιτεί για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «football-italia», ο Έλληνας τερματοφύλακας εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Ρώμη και όλα δείχνουν ότι διανύει τους τελευταίους του μήνες στην ομάδα, καθώς αναμένεται να αποχωρήσει τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Παράλληλα, η «Corriere dello Sport» αποκάλυψε την τιμή πώλησης που έχει ορίσει η Λάτσιο. Η αξία του Μανδά έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι — τότε εκτιμούνταν περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πλέον το ποσό κυμαίνεται στα 7-8 εκατομμύρια ευρώ.

Η ιταλική ιστοσελίδα σημειώνει πως δεν είναι ακόμη σαφές αν θα υπάρξει ομάδα που θα κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του τον Ιανουάριο. Ωστόσο, αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι φαίνεται να εξετάζουν τον 24χρονο Έλληνα πορτιέρο ως μια μακροπρόθεσμη επένδυση, με βάση τις ικανότητες που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια.

Προς το παρόν, η Λάτσιο δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση, όμως φέρεται να είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Μανδά ώστε να ενισχύσει το μεταγραφικό της μπάτζετ ενόψει τόσο της χειμερινής όσο και της καλοκαιρινής περιόδου. Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι αρκετές από τις μελλοντικές κινήσεις της ομάδας εξαρτώνται από την πώληση του Έλληνα τερματοφύλακα.