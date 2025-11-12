Προπόνηση χωρίς τους διεθνείς για το «Τριφύλλι»

Δίωρη προπόνηση με απόντες φυσικά τους διεθνείς περιελάμβανε το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.

Μετά το χτεσινό ρεπό οι «πράσινοι» επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις στο γυμναστήριο, εξάσκηση στο επιθετικό τρανζίσιον αλλά και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Φυσικά ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε να δουλέψει χωρίς τους διεθνείς, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στις αποστολές των Εθνικών τους, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα να κάνουν θεραπεία και τους Ντέσερς, Καλάμπρια και Ρενάτο ατομικό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, εξάσκηση στο επιθετικό τρανζίσιον, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες».