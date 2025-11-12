Ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη από την ακαδημία της ΑΕΚ

Η ακαδημία της ΑΕΚ διοργανώνει ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη το σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου στο Ωραιόκαστρο.

Αναλυτικά:

Η Ακαδημία της ΠΑΕ ΑΕΚ διοργανώνει ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη για παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, γεννημένα τα έτη 2011-2012-2013-2014-2015-2016. Τα tryouts θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της συνεργαζομενης ακαδημίας Academicafc14 Aiolos στο Ωραιόκαστρο.

Ολες οι πληροφορίες για τα δοκιμαστικά:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 (παιδιά γεννημένα 2011-2012)

* 2011-2012: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 18:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 (παιδιά γεννημένα 2013-2014-2015-2106)

* 2013-2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 18:00

* 2015-2016: Συνάντηση 18:00 – Έναρξη 19:15

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γήπεδο Academica Sports Center (Κιλκίς 19Α, Αγρός 570 13)

Δήλωση συμμετοχής έως Πέμπτη 20/11/2025

Δηλώσεις συμμετοχής μόνο μέσω email

[email protected]

Απαιτούμενα στοιχεία στην αίτηση:

• Ονομ/νυμο αθλητή

• Ημ/νία γέννησης

• Θέση

• Ομάδα

• Ονομ/νυμο κηδεμόνα

• Τηλέφωνο