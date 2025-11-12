Ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη από την ακαδημία της ΑΕΚ

Η ακαδημία της ΑΕΚ διοργανώνει ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη το σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου στο Ωραιόκαστρο.

Αναλυτικά:

Η Ακαδημία της ΠΑΕ ΑΕΚ διοργανώνει ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη για παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, γεννημένα τα έτη 2011-2012-2013-2014-2015-2016. Τα tryouts θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της συνεργαζομενης ακαδημίας Academicafc14 Aiolos στο Ωραιόκαστρο.

Ολες οι πληροφορίες για τα δοκιμαστικά:

🗓️ Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 (παιδιά γεννημένα 2011-2012)

* 2011-2012: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 18:00

🗓️ Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 (παιδιά γεννημένα 2013-2014-2015-2106)

* 2013-2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 18:00

* 2015-2016: Συνάντηση 18:00 – Έναρξη 19:15

📌 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γήπεδο Academica Sports Center (Κιλκίς 19Α, Αγρός 570 13)

✍️ Δήλωση συμμετοχής έως Πέμπτη 20/11/2025

📧 Δηλώσεις συμμετοχής μόνο μέσω email

✉️ [email protected]

📋 Απαιτούμενα στοιχεία στην αίτηση:

🏆 Ονομ/νυμο αθλητή

🎂 Ημ/νία γέννησης

⚽️ Θέση

🏟️ Ομάδα

📝 Ονομ/νυμο κηδεμόνα

📱 Τηλέφωνο

📧 Email

