Ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη από την ακαδημία της ΑΕΚ

Αναλυτικά:
Η Ακαδημία της ΠΑΕ ΑΕΚ διοργανώνει ανοιχτά δοκιμαστικά στη Θεσσαλονίκη για παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, γεννημένα τα έτη 2011-2012-2013-2014-2015-2016. Τα tryouts θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της συνεργαζομενης ακαδημίας Academicafc14 Aiolos στο Ωραιόκαστρο.
Ολες οι πληροφορίες για τα δοκιμαστικά:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 (παιδιά γεννημένα 2011-2012)
* 2011-2012: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 18:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 (παιδιά γεννημένα 2013-2014-2015-2106)
* 2013-2014: Συνάντηση 17:00 – Έναρξη 18:00
* 2015-2016: Συνάντηση 18:00 – Έναρξη 19:15
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γήπεδο Academica Sports Center (Κιλκίς 19Α, Αγρός 570 13)
Δήλωση συμμετοχής έως Πέμπτη 20/11/2025
Δηλώσεις συμμετοχής μόνο μέσω email
Απαιτούμενα στοιχεία στην αίτηση:
• Ονομ/νυμο αθλητή
• Ημ/νία γέννησης
• Θέση
• Ομάδα
• Ονομ/νυμο κηδεμόνα
• Τηλέφωνο