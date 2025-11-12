Η γαλάζια φανέλα του Ντέμη από το ματς με τη Ρόμα το 2002, στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ (pic)

Σαν σήμερα το 2002 η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες ελληνικής ομάδας σε όμιλο του Champions League, φέρνοντας ισοπαλία 1-1 με τη Ρόμα στο Ολίμπικο. Κατόρθωσε να παραμείνει αήττητη σε 6 αγώνες εναντίον πανίσχυρων αντιπάλων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης των «Γκαλάκτικος» και η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ρόμα.
Η γαλάζια φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από τον αγώνα του Ολίμπικο κοσμεί τις προθήκες του Μουσείου Ιστορίας του συλλόγου και θυμίζει στους επισκέπτες την αήττητη αυτή πορεία της Ένωσης.