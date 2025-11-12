ΠΑΟΚ: Η αήττητη Τούμπα και οι απώλειες εκτός έδρας

Νέο international break, είκοσι αγώνες ήδη για τον ΠΑΟΚ και τα πρώτα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα - Αήττητος στην Τούμπα, αλλά με σημαντικές απώλειες μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (2-1), επιβεβαιώνοντας ωστόσο τον «κανόνα» των πρώτων 20 φετινών αγώνων, πανίσχυρος στην Τούμπα, ευάλωτος εκτός.

Αήττητος στην Τούμπα, με άμυνα από... ατσάλι

Ακριβώς τρεις μήνες μετά το εναρκτήριο φετινό παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ, η εικόνα του ΠΑΟΚ εντός έδρας είναι εντυπωσιακή.

Δέκα παιχνίδια στην Τούμπα, καμία ήττα, και η τελευταία εντός έδρας απώλεια να καταγράφεται τον περασμένο Φλεβάρη απέναντι στη Στεάουα του Χαραλάμπους.

Το πλέον εντυπωσιακό στατιστικό αφορά την αμυντική συνέπεια. Μόλις δύο γκολ παθητικό σε δέκα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δέχεται ένα γκολ ανά πέντε αγώνες στο «σπίτι» του, ενώ έχει κρατήσει το «μηδέν» και στα τέσσερα φετινά ευρωπαϊκά ματς της Τούμπας.

Τα μοναδικά γκολ που έχει δεχθεί προήλθαν από τον Τσικίνιο και τον Τούπτα (με απευθείας κόρνερ), την ώρα που η επίθεση διατηρεί τα γνώριμα επίπεδα παραγωγικότητας: 20 γκολ, μέσο όρο δύο ανά αγώνα, με πολυφωνία στο σκοράρισμα - χαρακτηριστικό γνώρισμα των ομάδων του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τέσσερις ήττες, όλες μακριά από τη Θεσσαλονίκη

Αντίθετα, η εικόνα του ΠΑΟΚ εκτός έδρας προκαλεί προβληματισμό. Ο Δικέφαλος μετρά τέσσερις ήττες, όλες μακριά από την Τούμπα, από Λεβαδειακό (Κύπελλο), Ριέκα και Θέλτα (Ευρώπη), καθώς και από Παναθηναϊκό (Super League).

Ο υπόλοιπος απολογισμός είναι πέντε νίκες και μία ισοπαλία, εκείνη στην Τρίπολη που έμοιαζε περισσότερο με ήττα, καθώς η ομάδα προηγήθηκε 1-3 αλλά ισοφαρίστηκε.

Η διαφορά εντός-εκτός εντοπίζεται καθαρά στην αμυντική συμπεριφορά. Εκτός Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 17 γκολ σε 10 αγώνες, δηλαδή 1,7 γκολ ανά παιχνίδι, αριθμός που εξηγεί τη χαμηλότερη συγκομιδή βαθμών. Ενδεικτικά, 4 γκολ δέχθηκε από τον Λεβαδειακό, ενώ Θέλτα, Λιλ και Αστέρας Τρίπολης σημείωσαν από τρία.

Το δύσκολο πρόγραμμα πίσω του

Ένα από τα θετικά είναι πως το δύσκολο πρόγραμμα αποτελεί «παρελθόν» για τον ΠΑΟΚ, καθώς έδωσε τα τρία ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό με τα δύο εκτός έδρας, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Αστέρα και τον ΟΦΗ, δύο παραδοσιακά δύσκολα παιχνίδια για τους Θεσσαλονικείς.

