Παπαγιαννόπουλος: Στην κορυφαία 11άδα του σουηδικού πρωταθλήματος - Ανανέωσε με την AΪK έως το 2027!  

Ο 35χρονος στόπερ Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την AΪK, το οποίο θα τον κρατήσει στον σύλλογο μέχρι το 2027!

Ο Παπαγιαννόπουλος, που έχει φορέσει τη φανέλα της AIK σε 179 επίσημους αγώνες, θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας και την επόμενη διετία. Ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και προσλήψεων της AΪK, Φρέντρικ Βίσουρ Χάνσεν τόνισε:



«Ο Σότε υπήρξε και παραμένει ηγέτης για τον σύλλογο. Παρότι είναι από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, συνεχίζει να εξελίσσεται και είχε μια σεζόν σε σταθερά υψηλό επίπεδο. Είναι σημαντικός για την κουλτούρα μας και για το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο, οπότε είμαστε χαρούμενοι που το ταξίδι μας δεν τελειώνει εδώ».

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος επιλέχθηκε και στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν στο σουηδικό πρωτάθλημα, δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο του συμβόλαιο:

«Είμαι απίστευτα χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου και απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο που φοράω τη φανέλα της ομάδας. Είμαι περήφανος που συνεχίζω να εκπροσωπώ τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο της Σουηδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνω».