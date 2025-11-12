Πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την μηνύει για ιατρική αμέλεια και αξιώνει 1,2 εκατ. ευρώ!

Δικαστικά κατά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινήθηκε ο άλλοτε στόπερ της ομάδας, Άξελ Τουανζέμπε.

Γέννημα-θρέμμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία εντάχθηκε σε ηλικία μόλις οκτώ ετών. Ο, 27χρονος σήμερα, Αγγλο-Κονγκολέζος αμυντικός, διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Αγγλίας, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς στα χρόνια που πέρασε στο Μάντσεστερ, έχοντας ενταχθεί πλέον στην Μπέρνλι, στην οποία μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Τουανζέπε κατηγορεί την Γιουνάιτεντ για «κλινική αμέλεια» αναφορικά με τις «ιατρικές συμβουλές» που έλαβε και σύμφωνα με τα έγγραφα που αποκαλύπτει η "Daily Mail" δεν είναι πλέον ικανός να αγωνιστεί "χωρίς περιορισμούς ή εμπόδια".

Γι' αυτό τον λόγο ο ποδοσφαιριστής αξιώνει αποζημίωση από την πρώην ομάδα του ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

