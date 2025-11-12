Συνάντηση με... άρωμα ΠΑΟΚ στην Τουρκία (pic)

Η Εθνική Νέων αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λευκορωσίας (12:00) στην Τουρκία, με τον Πάβελ Απιατσιόνακ να συναντάει... γνώριμα πρόσωπα.

Στην Αττάλεια της Τουρκίας βρίσκεται η «ασπρόμαυρη» Εθνική Νέων, στις κλήσεις της οποίας βρίσκονται εννιά παίκτες του ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Μόρας συμπεριέλαβε στην 24μελή αποστολή τους Στάθη Μπελερή, Δημήτρη Μπαταούλα, Γιώργο Κοσίδη, Έντι Ντούνγκα, Παύλο Τσιότα, Βασίλη Ελευθεριάδη, Θανάση Παπανικόπουλο, Δημήτρη Μπέρδο, Ανέστη Μύθου για τα παιχνίδια των προκριματικών.

Σήμερα (12/11 12:00) η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Λευκορωσίας σε έναν πρόωρο... τελικό πρόκρισης, βρίσκοντας απέναντι «γνώριμο» πρόσωπο, καθώς στην αποστολή των Λευκορώσων βρίσκεται ο 18χρονος στόπερ του ΠΑΟΚ Β, Πάβελ Απιατσιόνακ.

Μάλιστα, ο Λευκορώσος κεντρικός αμυντικός λίγο πριν την έναρξη είχε τα καθιερωμένα «πηγαδάκια» με τους παίκτες του Δικεφάλου και συγκεκριμένα τον Παύλο Τσιότα.

