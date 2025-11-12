Τρομερές σκηνές στο Κονγκό: Δακρυγόνα και πυροβολισμοί στο ντέρμπι Σίμπα–Μαζέμπε!

Το μεγάλο ντέρμπι του Κονγκό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης – Η αστυνομία επενέβη με δακρυγόνα και πυροβολισμούς στον αέρα για να σταματήσει τις συγκρούσεις.

Απίστευτες σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στη Σίμπα και τη Μαζέμπε μετατράπηκε σε πραγματική κόλαση.

Η ένταση κορυφώθηκε λίγο μετά την ισοφάριση της Μαζέμπε σε 1-1, με τις εξέδρες να φλέγονται από επεισόδια και τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν δυναμικά. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jenovic Mbowa, που μετέδωσε ζωντανά τα γεγονότα μέσω του δικτύου Χ, οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και στον αγωνιστικό χώρο.

Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, ενώ αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους φιλάθλους. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν σοκ: άνθρωποι να τρέχουν να σωθούν, παίκτες να καλύπτονται για να αποφύγουν τα δακρυγόνα και το γήπεδο να μετατρέπεται σε σκηνικό μάχης.

#RDC: Ce mardi soir, le stade Dominique Diur de Kolwezi est devenu un vrai champ de bataille après le match nul entre le TP Mazembe de Lubumbashi, et l’AS Simba, l’équipe de la gouverneure Fifi Masuka. Dès la fin du match de Linafoot, la tension a explosé : des supporters furieux… pic.twitter.com/jRxjO2qwH0 — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) November 11, 2025

Το μέλλον του αγώνα παραμένει θολό. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Joel Kim, η Λίγκα θα αποφασίσει για το αποτέλεσμα αφού εξετάσει τις αναφορές των διαιτητών και των αξιωματούχων του αγώνα.

Το περιστατικό ρίχνει βαριά σκιά στο ποδόσφαιρο του Κονγκό και επαναφέρει τα ερωτήματα για την ασφάλεια στα γήπεδα μιας χώρας όπου το πάθος για το άθλημα συχνά ξεπερνά κάθε όριο — όμως η βία δεν μπορεί ποτέ να είναι μέρος του παιχνιδιού.