Τρομερές σκηνές στο Κονγκό: Δακρυγόνα και πυροβολισμοί στο ντέρμπι Σίμπα–Μαζέμπε!

Απίστευτες σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα στη Σίμπα και τη Μαζέμπε μετατράπηκε σε πραγματική κόλαση.
Η ένταση κορυφώθηκε λίγο μετά την ισοφάριση της Μαζέμπε σε 1-1, με τις εξέδρες να φλέγονται από επεισόδια και τις δυνάμεις ασφαλείας να επεμβαίνουν δυναμικά. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jenovic Mbowa, που μετέδωσε ζωντανά τα γεγονότα μέσω του δικτύου Χ, οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και στον αγωνιστικό χώρο.
Η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος, ενώ αναφέρθηκαν και πυροβολισμοί στον αέρα, προκαλώντας πανικό στους φιλάθλους. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν σοκ: άνθρωποι να τρέχουν να σωθούν, παίκτες να καλύπτονται για να αποφύγουν τα δακρυγόνα και το γήπεδο να μετατρέπεται σε σκηνικό μάχης.
Το μέλλον του αγώνα παραμένει θολό. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Joel Kim, η Λίγκα θα αποφασίσει για το αποτέλεσμα αφού εξετάσει τις αναφορές των διαιτητών και των αξιωματούχων του αγώνα.
Το περιστατικό ρίχνει βαριά σκιά στο ποδόσφαιρο του Κονγκό και επαναφέρει τα ερωτήματα για την ασφάλεια στα γήπεδα μιας χώρας όπου το πάθος για το άθλημα συχνά ξεπερνά κάθε όριο — όμως η βία δεν μπορεί ποτέ να είναι μέρος του παιχνιδιού.