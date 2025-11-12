Αστέρας Aktor: Δεν ξεχνά τον Φούλοπ που έφυγε σαν σήμερα

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που πέθανε ο Μάρτον Φούλοπ, με τον Αστέρα Aktor, που αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, να μην τον ξεχνά.

Ο Φούλοπ πέθανε στις 12 Νοεμβρίου 2015, σε ηλικία 32 ετών, ενώ πάλευε με την επάρατη νόσο για 2,5 χρόνια. Το 2013 διαγνώστηκε με όγκο στο χέρι, όσο ήταν παίκτης του Αστέρα Aktor και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε να λυθεί το συμβόλαιό του για να δώσει τη μάχη με τον καρκίνο στην πατρίδα του.

Ποδόσφαιρο δεν ξαναέπαιξε, με τους Αρκάδες να είναι ο τελευταίος σταθμός μιας λαμπρής καριέρας. Με τον Αστέρα έκανε 30 συμμετοχές, παίζοντας και στον τελικό Κυπέλλου. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην MTK Βουδαπέστης και στη συνέχεια έπαιξε στην Αγγλία, σε εννέα ομάδες, τις Μάντσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Σάντερλαντ, Λέστερ, Στόουκ, Τσέστερφιλντ, Κόβεντρι, Ίπσουιτς και Γουέστ Μπρομ.