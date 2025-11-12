Σοκ με τον Όσκαρ: Κατέρρευσε στα εργομετρικά και σκέφτεται να αποσυρθεί!

Ο Όσκαρ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά το επεισόδιο λιποθυμίας που υπέστη κατά τη διάρκεια εργομετρικών εξετάσεων.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός της Σάο Πάολο αντιμετωπίζει καρδιακό πρόβλημα, το οποίο —σύμφωνα με τους γιατρούς— ενδέχεται να τον αναγκάσει να «κρεμάσει» πρόωρα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, το πρωί της Τρίτης ο Όσκαρ ένιωσε έντονη αδιαθεσία ενώ έκανε εργομετρικές εξετάσεις στο ποδήλατο και έχασε τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.

Οι γιατροί αντέδρασαν άμεσα, τον επανέφεραν και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πρόβλημα που είχε εντοπιστεί ήδη πριν από μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα O Globo, το νέο περιστατικό έχει βάλει τον παίκτη σε έντονες σκέψεις να αποσυρθεί, παρά την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται.