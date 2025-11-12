Τόνι Πούλις: «Το ποδόσφαιρο πρέπει να επιστρέψει στους φιλάθλους» – Οι προτάσεις για VAR και διαιτητές

Ο Τόνι Πούλις, με πορεία άνω των πενήντα ετών στο ποδόσφαιρο ως παίκτης και προπονητής, μίλησε στο BBC ζητώντας «επιστροφή στις ρίζες» του αθλήματος. Όπως τονίζει, το ποδόσφαιρο οφείλει να ξαναγίνει «παιχνίδι του λαού», μακριά από την υπερβολική εξάρτηση στην τεχνολογία και τις ατέρμονες συζητήσεις για αποφάσεις του VAR.

Ο Πούλις θεωρεί ότι το VAR έχει ξεφύγει από τον αρχικό του ρόλο. Να διορθώνει προφανή λάθη, όπως το «Χέρι του Θεού» του Μαραντόνα ή η περίπτωση του Ανρί απέναντι στην Ιρλανδία.



Σήμερα, όμως, παρεμβαίνει σχεδόν σε κάθε φάση, διακόπτοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού και «κλέβοντας» τη χαρά του αυθόρμητου γκολ.



Όριο δύο λεπτών και ποδοσφαιρική κρίση στο VAR



Μία από τις βασικές του προτάσεις είναι να θεσπιστεί χρονικό όριο δύο λεπτών για κάθε έλεγχο VAR. «Αν χρειάζεται περισσότερο, τότε δεν είναι ξεκάθαρο λάθος», εξηγεί. Παράλληλα, προτείνει σε κάθε θάλαμο VAR να συμμετέχει ένας πρώην ποδοσφαιριστής ή προπονητής, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ποδοσφαιρική λογική και όχι αποκλειστικά νομικίστικη ερμηνεία των κανονισμών.

Επίσημο χρονόμετρο στα γήπεδα



Ο Πούλις ζητά να καθιερωθεί επίσημο ρολόι που θα σταματά σε κάθε καθυστέρηση λόγω τραυματισμού, VAR ή άλλων διακοπών. Έτσι, οι φίλαθλοι θα γνωρίζουν επακριβώς πόσος χρόνος απομένει, χωρίς να εξαρτώνται από τις αυθαίρετες καθυστερήσεις του διαιτητή.

«Οι διαιτητές πρέπει να ξαναγίνουν αόρατοι»



Σύμφωνα με τον Πούλις, στο παρελθόν οι καλύτεροι διαιτητές ήταν αυτοί που δεν τραβούσαν την προσοχή. Σήμερα, με τις κάμερες, τα μικρόφωνα και τη συνεχή προβολή τους, έχουν γίνει πρωταγωνιστές. Οι συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς για το οφσάιντ και το χέρι, προσθέτει, έχουν κάνει τις αποφάσεις περίπλοκες και αμφισβητήσιμες, μεταφέροντας τη συζήτηση από τα γκολ στις ερμηνείες των κανονισμών.

«Ας επιστρέψουμε στην απλότητα»



Ο Πούλις καταλήγει με μια απλή αλλά δυνατή ευχή: να ξαναγίνει το ποδόσφαιρο απλό, όπως κάποτε. «Ας μιλάμε ξανά για γκολ και φάσεις, όχι για το VAR», λέει, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική μαγεία του αθλήματος βρίσκεται στα συναισθήματα των φιλάθλων, όχι στις οθόνες και στα ακουστικά των διαιτητών.