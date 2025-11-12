Ώρα προκριματικών για την Εθνική Νέων - Πρώτη «μάχη» πρόκρισης με Λευκορωσία

Σε «τελικό» πρόκρισης από νωρίς μπαίνει η Εθνική Νέων στα προκριματικά του EURO U19, αντιμετωπίζοντας στην Τουρκία την Λευκορωσία (12/11 12:00).

Στην Αττάλεια βρίσκεται από χθες (11/11) η Γαλανόλευκη, η οποία θα συμμετέχει στον τρίτο προκριματικό όμιλο του EURO U19, μαζί με τις Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν.

Πρώτη «μάχη» κόντρα στη Λευκορωσία, η οποία θα κρίνει εν πολλοίς την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς το Λιχτενστάιν είναι εκτός συναγωνισμού για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι δύο πρώτοι από τους 13 ομίλους μαζί με τον καλύτερο τρίτο των ομίλων θα περάσουν στην επόμενη φάση για να βρεθούν ξανά σε 7 ομίλους των τεσσάρων ομάδων με φόντο τα επτά εισιτήρια της τελικής φάσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής Νέων:

12/11 12:00: Ελλάδα - Λευκορωσία

15/11 12:00: Ελλάδα - Λιχτενστάιν

18/11 15:00: Τουρκία - Ελλάδα

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα:

