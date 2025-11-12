Ώρα προκριματικών για την Εθνική Νέων - Πρώτη «μάχη» πρόκρισης με Λευκορωσία

Στην Αττάλεια βρίσκεται από χθες (11/11) η Γαλανόλευκη, η οποία θα συμμετέχει στον τρίτο προκριματικό όμιλο του EURO U19, μαζί με τις Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν.
Πρώτη «μάχη» κόντρα στη Λευκορωσία, η οποία θα κρίνει εν πολλοίς την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς το Λιχτενστάιν είναι εκτός συναγωνισμού για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Οι δύο πρώτοι από τους 13 ομίλους μαζί με τον καλύτερο τρίτο των ομίλων θα περάσουν στην επόμενη φάση για να βρεθούν ξανά σε 7 ομίλους των τεσσάρων ομάδων με φόντο τα επτά εισιτήρια της τελικής φάσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής Νέων:
- 12/11 12:00: Ελλάδα - Λευκορωσία
- 15/11 12:00: Ελλάδα - Λιχτενστάιν
- 18/11 15:00: Τουρκία - Ελλάδα
Αναλυτικά οι κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα:
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΘΕΣΗ
|ΟΜΑΔΑ
|ΗΜ. ΓΕΝ.
|ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|DAC 1904
|2007
|ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ
|2007
|ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΝΤΟΥΝΓΚΑ ΜΠΕΝΤΡΙ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ
|ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
|WEST HAM
|2007
|ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΑΡΗΣ
|2007
|ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΣΟΣ
|MODENA FC
|2007
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΕΣΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2007
|ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΟΚ
|2008
|ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2007
|ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|2007
|ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|STUTTGART
|2007
|ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
|ΑΕΚ
|2007