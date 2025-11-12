Ώρα προκριματικών για την Εθνική Νέων - Πρώτη «μάχη» πρόκρισης με Λευκορωσία

Σε «τελικό» πρόκρισης από νωρίς μπαίνει η Εθνική Νέων στα προκριματικά του EURO U19, αντιμετωπίζοντας στην Τουρκία την Λευκορωσία (12/11 12:00).

Στην Αττάλεια βρίσκεται από χθες (11/11) η Γαλανόλευκη, η οποία θα συμμετέχει στον τρίτο προκριματικό όμιλο του EURO U19, μαζί με τις Τουρκία, Λευκορωσία και Λιχτενστάιν.

Πρώτη «μάχη» κόντρα στη Λευκορωσία, η οποία θα κρίνει εν πολλοίς την πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς το Λιχτενστάιν είναι εκτός συναγωνισμού για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι δύο πρώτοι από τους 13 ομίλους μαζί με τον καλύτερο τρίτο των ομίλων θα περάσουν στην επόμενη φάση για να βρεθούν ξανά σε 7 ομίλους των τεσσάρων ομάδων με φόντο τα επτά εισιτήρια της τελικής φάσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής Νέων:

  • 12/11 12:00: Ελλάδα - Λευκορωσία
  • 15/11 12:00: Ελλάδα - Λιχτενστάιν
  • 18/11 15:00: Τουρκία - Ελλάδα

Αναλυτικά οι κλήσεις του Βαγγέλη Μόρα:
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΗΜ. ΓΕΝ.
ΚΑΛΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ DAC 1904 2007
ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟΡ 2007
ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΟΚ 2007
ΤΣΙΟΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
ΝΤΟΥΝΓΚΑ  ΜΠΕΝΤΡΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
 ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
ΚΑΡΑΚΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
ΟΓΙΕΝΠΑΝΤΕ ΡΑΙΑΝ ΟΛΑΝΤΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ WEST HAM 2007
ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΡΗΣ 2007
ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΣ MODENA FC 2007
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛEIOΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007
ΖΕΚΑ ΡΟΥΣΙΤ ΜΕΣΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  2007
ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΠΑΟΚ 2007
ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ   ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2007
ΜΠΕΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ 2008
ΧΑΜΖΑ ΕΡΙΚ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2007
ΣΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2007
ΤΣΙΓΚΑΣ ΜΑΤΑΘΑΙΟΣ  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ STUTTGART 2007
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΚ 2007
