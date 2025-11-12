Ηρακλής: Δεν προχωράει του Σάβοβιτς, αρνητικοί Βόκολος και Πετράκης

Συνεχίζεται η αναζήτηση προπονητή στον Ηρακλή, καθώς δεν θα προχωρήσει τελικά η υπόθεση του Μίλια Σάβοβιτς.

Ο Μαηυροβούνιος τεχνικός φαίνεται να βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Γηραιό για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας μετά το διαζύγιο με τον Δημήτρη Σπανό, εμφανιζόταν μάλιστα να βρίσκεται ήδη και στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το deal τελικά δεν πρόκειται να προχωρήσει.

Την ίδια στιγμή αρνητική απάντηση φέρεται να έχει δώσει ο Λεωνίδας Βόκολος, ενώ δεν επετεύχθη συμφωνία ούτε με τον Γιάννη Πετράκη στον οποίο έγινε κρούση.

Έτσι, οι Θεσσαλονικείς θα αγωνιστούν και στην Τρίπολη με τον Άκη Στολτίδη να εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προπονητή.