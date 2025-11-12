«Ο Νίκολιτς θέλει τον Ναΐρ Τικνιζιάν στην ΑΕΚ»

Για τον Ναΐρ Τικνιζιάν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία.

Έναν παίκτη που γνωρίζει καλά θέλει να φέρει στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, αν και δεν πρόκειται για καθόλου εύκολη υπόθεση. Η Ένωση αναζητά ενίσχυση στα άκρα της άμυνας τον Ιανουάριο και ρωσικό δημοσίευμα την εμπλέκει στο κυνήγι για τον Ναΐρ Τικνιζιάν.

Ο Αρμένιος αριστερός μπακ μετακόμισε το καλοκαίρι από τη Λοκομοτίβ Μόσχας στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ έχει αγωνιστεί και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Ο 26χρονος διεθνής άσος συνεργάστηκε με τον Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ, καθώς ο Σέρβος τεχνικός είχε εισηγηθεί την απόκτησή του από την ΤΣΣΚΑ το 2021.

Βέβαια, ο Τικνιζιάν έχει συμβόλαιο έως το 2028 με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Πόρτο για την απόκτησή του. Οι Σέρβοι ξόδεψαν 1,7 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν και οι αξιώσεις τους αναμένεται να είναι κάτι παραπάνω από αυτό το ποσό για να τον παραχωρήσουν.

Φέτος ο 26χρονος μπακ μετρά 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έχει μια ασίστ. Με την εθνική Αρμενίας μετρά 26 παιχνίδια κι ένα γκολ.