Premier League: Μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης σε Άρσεναλ και Κρίσταλ Πάλας λόγω Carabao Cup

Άρσεναλ και Κρίσταλ Πάλας θα έχουν μια επιπλέον ημέρα ξεκούρασης πριν από τα προημιτελικά του Carabao Cup.

Ήταν αρχικά προγραμματισμένο να παίξουν εκτός έδρας, η Άρσεναλ με την Έβερτον και η Κρίσταλ Πάλας με τη Λιντς στις 21 Δεκεμβρίου. Αυτοί οι δύο αγώνες της Premier League μεταφέρθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου για να επιτραπεί στις δύο ομάδες μια επιπλέον ημέρα ξεκούρασης πριν από τον προημιτελικό του Λιγκ Καπ (23/12).

«Η ευημερία των παικτών αποτελεί προτεραιότητα για την Premier League και ως εκ τούτου έχουμε κάνει δεκτά τα αιτήματα της Άρσεναλ και της Κρίσταλ Πάλας να μετατεθούν οι αντίστοιχοι αγώνες τους», δήλωσαν οι διοργανωτές του πρωταθλήματος, πριν ευχαριστήσουν τη Λιντς και την Έβερτον για τη συνεργασία τους.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Κρίσταλ Πάλας έχει ακόμα έναν αγώνα για το Conference League εναντίον της φινλανδικής Κουόπιο δύο ημέρες πριν από το ματς με τη Λιντς.

Τον περασμένο μήνα, ο προπονητής της Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, ζήτησε να μεταφερθεί αυτός ο ευρωπαϊκός αγώνας την Τετάρτη, δεδομένης της απουσίας αγώνα του Champions League. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την UEFA, σύμφωνα με το Sky Sports.