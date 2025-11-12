Ο Πέρεθ αρνείται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Βινίσιους και ανοίγει την πόρτα της εξόδου!

Δημοσίευμα στην Ισπανία, ρίχνει «βόμβα» στην Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέροντας ότι ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι κοντά στην αποχώρησή του από τους Μερένχες.

Η καταλανική εφημερίδα «Sport», συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, είναι τόσο ενοχλημένος με τον Βίνι, που έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στο τέλος της σεζόν σε άλλη ομάδα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Πέρεθ έχει αποφασίσει να μην επεκτείνει τελικά το συμβόλαιο του και να τον παραχωρήσει σε μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ!

Να σημειωθεί πως για τον Βραζιλιάνο σταρ υπάρχουν πάντα στο τραπέζι μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Το περασμένο καλοκαίρι η Ρεάλ Μαδρίτης απέρριψε μάλιστα τη μεγαλύτερη προσφορά στην Ιστορία του ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη πρόταση από την Αλ Αχλί αφορούσε 300 εκατ. ευρώ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης και κοντά στο ένα δισεκατομμύριο για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Τόσο όμως ο Βινίσιους Τζούνιορ όσο και η ομάδα της Μαδρίτης αρνήθηκαν τότε και δεν άφησαν καμία επιλογή διαπραγμάτευσης στην ομάδα της Τζέντα. Οι Σαουδάραβες, όμως, δεν το βάζουν κάτω και επαναφέρουν την αστρονομική πρόταση για την απόκτηση του «Βίνι» με τον επικεφαλής της «Saudi Pro League», Ομάρ Μουργκαμπέλ, να δηλώνει πως είναι απλά θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της ακριβότερης μεταγραφής στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της ομάδας της Μαδρίτης πρότεινε το καλοκαίρι στον ατζέντη του Βραζιλιάνου την επέκταση του συμβολαίου του κατά δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2029, αλλά η προσφορά απορρίφθηκε από την πλευρά του Βραζιλιάνου σταρ, ο οποίος τη θεώρησε πως δεν ανταποκρίνεται στα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα.

Ο διάσημος άσος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Cadena Ser» έχει θέσει μια προϋπόθεση για να υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του: Να τού δοθεί το καλύτερο συμβόλαιο στην Ρεάλ, καλύτερο ακόμη και από τον Κιλιάν Μπαπέ.

Τώρα ο Βραζιλιάνος άσος και ο Γάλλος σταρ έχουν τις ίδιες ετήσιες απολαβές, στα 15 εκατ. ευρώ και ο Βινίσιους δεν πρόκειται να βάλει την υπογραφή του αν η διοίκηση των «μπλάνκος» δεν του δώσει τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ το χρόνο, θεωρώντας ότι μόνο έτσι θα επιβραβευτεί η συνεισφορά του στην ομάδα.

Ο Πέρεθ όμως αρνείται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του και έτσι ανοίγει την πόρτα της παραχώρησης του σε άλλη ομάδα, καθώς είναι δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά του. Ο Βινίσιους βρίσκεται στην Ρεάλ από το 2018 όταν τον αγόρασε από την Φλαμένγκο αντί 45 εκατ. ευρώ. Ο Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να δηλώνει πως έχει αποκατασταθεί η σχέση του με τον διεθνή επιθετικό, αλλά στο παρασκήνιο οι δύο άνδρες έχουν πάντα ψυχρές σχέσεις.