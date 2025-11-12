Ο Κιέζα εκτός εθνικής Ιταλίας ενόψει των κρίσιμων προκριματικών του Μουντιάλ

Ο Φεντερίκο Κιέζα δεν θα είναι διαθέσιμος για τα τελευταία δύο ματς της εθνικής Ιταλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζενάρο Γκατούζο.

Η «σκουάντρα ατζούρα», που έχει μείνει εκτός των δύο τελευταίων Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μολδαβία την Πέμπτη και στη συνέχεια τη Νορβηγία στο Μιλάνο, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης στη Βόρεια Αμερική.

«Μιλάμε συχνά. Πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις και τα προβλήματα που έχει ο καθένας μας. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε μεταξύ μας και οφείλω να σεβαστώ αυτό που μου είπε ο παίκτης», δήλωσε ο Γκατούζο στη συνέντευξη Τύπου, χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο της απόφασης του 28χρονου επιθετικού.

Ο Κιέζα, που έχει να αγωνιστεί με την Εθνική από το Euro 2024, μετρά φέτος 2 γκολ και 3 ασίστ σε 12 εμφανίσεις με τη Λίβερπουλ, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Η Νορβηγία προηγείται στον 9ο όμιλο με 18 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την Ιταλία.