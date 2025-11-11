Εξιτήριο για τον Αστρά του Νέστου Χρυσούπολης

Ο 28χρονος τερματοφύλακας συγκρούστηκε με τον Βαγγέλη Ανδρέου στην ήττα 0-1 από την Αναγέννηση Καρδίτσας στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής την Κυριακή, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύτηκε μέχρι σήμερα (11/11) στο Γ.Ν. Καβάλας.

Ολοκληρώνεται η «περιπέτεια» του Λευτέρη Αστρά που διαγνώστηκε με μικρά κατάγματα στο ζυγωματικό και ένα καρούμπαλο, με αποτέλεσμα ο Νίκος Κεχαγιάς να στερηθεί τον βασικό του «πορτιέρε» για 15-20 ημέρες και τον Γιώργο Μούτσα να παίρνει τη θέση του στα σημαντικά παιχνίδια κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Β' Aktor.

Με τη σειρά του, ο 28χρονος τερματοφύλακας του Νέστου Χρυσούπολης έγραψε στα social media: «Τόσα χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχω περάσει αδικίες, ατυχίες, άσχημες καταστάσεις και τώρα ήρθε η ώρα να βιώσω και έναν σκληρό τραυματισμό.. όλες αυτές οι δυσκολίες όμως με έχουν κάνει τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Λένε ότι οι δυσκολίες είναι για τους δυνατούς αλλά αυτό είναι ψέμα.. οι δυσκολίες είναι αυτές που σε κάνουν δυνατό και εγώ αισθάνομαι ανίκητος. Θα το ξεπεράσω και αυτό όπως ξεπέρασα και άλλα πολλά εμπόδια στην καριέρα μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου συμπαρασταθήκατε και μου ευχηθήκατε για γρήγορη ανάρρωση, να είστε πάντα καλά!»