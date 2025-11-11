Φρένκι Ντε Γιονγκ: «Το καλύτερο πρωτάθλημα είναι η Premier League»

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ τόνισε πως η Premier League είναι αναμφίβολα το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο.

Ο Ολλανδός διεθνής, παράλληλα έκανε και σύγκριση του αγγλικού πρωταθλήματος με το ισπανικό και ανέφερε πως πριν 10 χρόνια ήταν στο ίδιο επίπεδο και η La Liga.

«Η Πρέμιερ Λιγκ είναι χωρίς αμφιβολία το καλύτερο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, όπως ήταν η Λα Λίγκα πριν από δέκα χρόνια.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξεις εκεί για να δείξεις ότι είσαι σπουδαίος ποδοσφαιριστής.

Όταν ο Κουκουρέγια ήταν στη Μπράιτον, μου είχε πει ότι πολλοί Άγγλοι παίκτες του έλεγαν πως το όνειρό τους είναι κάποια στιγμή να πάνε σε ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ αυτό το όνειρο το είχα ήδη πραγματοποιήσει από παιδί με την Μπαρτσελόνα».