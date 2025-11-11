Ανδρεάδης και Μαλεζάς απάντησαν στα «φλέγοντα» ζητήματα της ΑΕΛ

O Αθλητικός Διευθυντής και ο προπονητής των «βυσσινί» παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου σήμερα (11/11, 18:00) στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας και αναφέρθηκαν στην πορεία του συλλόγου, το ρόστερ, το μέλλον στη Super League, αλλά και την τιμωρία των Ατανάσοφ και Σαγάλ μετά την απολογία τους.

Αναλυτικά, όσα απάντησε ο Αθλητικός Διευθυντής της ΑΕΛ Novibet, Γιώργος Ανδρεάδης:

«Εκ του αποτελέσματος υπάρχει επάρκεια στο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά αν κοιτούσαμε το ρόστερ στην αρχή της χρονιάς το πιθανότερο είναι οι περισσότεροι να ήμασταν ευχαριστημένοι από τον σχεδιασμό. Για το σκάουτινγκ, υπάρχει ο Πέτρος Καριάτογλου, ο οποίος βλέπει παίκτες και τους δείχνει στον προπονητή. Εκείνος με τη σειρά του κάνει τις επιλογές. Όσον αφορά τους Ατανάσοφ και Σαγάλ, τα παιδιά πέρασαν σε απολογία, θα τους ανακοινωθεί σύντομα η ποινή τους, η οποία θα είναι βαρύτατη με βάση το ιστορικό τους. Ο Ουάρντα έλειπε από τη σημερινή προπόνηση, καθώς όπως ο ίδιος είπε, βρίσκεται στην Αίγυπτο για δικαστήριο που εκκρεμεί με την Ομοσπονδία της χώρας».

Αναλυτικά, οι τοποθετήσεις που έκανε ο προπονητής της ΑΕΛ Novibet, Στέλιος Μαλεζάς:

«Σχετικά με τους Ατανάσοφ-Σαγάλ, δεν με ενδιαφέρει αν οι παίκτες μου είναι φίλοι και αν θα πάνε για καφέ μαζί. Θέλω ποδοσφαιριστές μου να είναι επαγγελματίες και να σέβονται. Δεν έχω ούτε μία δικαιολογία, ούτε οι ποδοσφαιριστές μου. Η περίοδος χάριτος τελείωσε! Δε μπαίνω σε διαδικασία να δικαιολογηθώ για το αν είναι δικές μου οι επιλογές του ρόστερ ή όχι. Αν πίστευα ότι δεν αλλάζει η κατάσταση δεν θα ερχόμουν εδώ».