Η ΑΕΚ θα τους ταράξει στην νομιμότητα

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου εξηγεί τι σηματοδοτεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο η καταγγελία της ΑΕΚ κατά του Λανουά

Ο καθένας μπορεί (ακόμα τουλάχιστον, όσο υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης και δεν μπαίνουν τα φίμωτρα) να έχει την δική του οπτική στα τεκταινόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στα δικά μου μάτια, βιώνουμε εποχές ζοφερές. Δεν έχει νόημα να κάνουμε συγκρίσεις με το παρελθόν. Εχουν υπάρξει φρικτά πράγματα. Τώρα, η… επιστήμη έχει προχωρήσει, γίνονται αλλιώς οι δουλειές. Ο κοινός παρονομαστής είναι πως η ΑΕΚ υπομένει τις συνέπειες καθεστωτικών συμπεριφορών και μια ιδιότυπη μιντιακή (και σοσιαλμιντιακή) χούντα.

Τι μπορεί να πράξει ένας οργανισμός απέναντι σε όλα αυτά; Τι μπορεί να κάνει, όταν υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια (στα δέκα που έχουν υπάρξει στο πρωτάθλημα), όπου υπάρχουν κραυγαλέα λάθη, όλα σε βάρος της, από Ελληνες διαιτητές; Τι μπορεί να κάνει, όταν έρχεται ως παρατηρητής διαιτησίας ως αρχιδιαιτητής που ήρθε για να βελτιώσει την ελληνική διαιτησία και εκείνος φεύγει «τρομοκρατημένος» στο ημίχρονο κάνοντας καταγγελίες που κατέπεσαν στα δικαστήρια.

Δεν έχει συμβεί ξανά

Η ΑΕΚ είχε πει – τόσο μέσω επίσημης ανακοίνωσης, όσο και μέσω δήλωσης του Μάριου Ηλιόπουλου - πως θα ακολουθήσει όλες τις θεσμικές οδούς και θα πράξει όλες τις νομικές ενέργειες που κρίνει ως απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων της. Και κάπως έτσι, φτάσαμε στην «βόμβα» που έσκασε με την καταγγελία σε βάρος του προέδρου της ΚΕΔ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Με τον πλέον επίσημο και θεσμικό τρόπο, η ΑΕΚ πάει το θέμα στα άκρα και αμφισβητεί ευθέως τις πρακτικές και τις κινήσεις του Λανουά.

Δεν έχει συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Είναι μια «βόμβα» θεσμική, που δεν μοιάζει με εκείνους που γκρεμίζουν φούρνους ή πυλωτές πολυκατοικιών. Κάνει θόρυβο και έχει ουσία, πιο δυνατή από την έκρηξη ενός αυτοκινήτου ή με κάποια άσπρα πόλο που μπορεί να κινούνται στους δρόμους μας. Δεν είναι απλά μια ανακοίνωση, διαρροή ή δήλωση, δεν είναι καν άρση εμπιστοσύνης. Κινήσεις δηλαδή που κατά το παρελθόν είδαμε πολλές φορές από διάφορες ομάδες κατά των υπευθύνων της ΚΕΔ.

Αμφισβητείται ένας πυλώνας του ποδοσφαίρου

Η ΑΕΚ έφτασε στο μέγιστο επίπεδο που μπορεί να πάει νομικά. Είναι μια κίνηση που καταδεικνύει, πως υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Αν αμφισβητείται τόσο έντονα ένας πυλώνας του ποδοσφαίρου, εκείνος που θα έπρεπε να αποτελεί τον ορισμό της ισονομίας και θα έπρεπε να αποτελεί τον κατ' εξοχήν θεσμικό εγγυητή της ίσης αντιμετώπισης όλων των ομάδων, αντιλαμβάνεστε πως υπερβαίνει κατά πολύ όσα συνέβαιναν στο παρελθόν.

Με δεδομένο πως υφίσταται υποχρεωτική εμπιστευτικότητα στις καταγγελίες που κατατίθενται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες των όσων αναφέρει η ΑΕΚ σε αυτήν την κίνηση της. Ωστόσο, όπως έγινε φανερό και κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και λέχθηκε ενώπιων του δικαστηρίου από τον νομικό και αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, κ. Αλεξίου, η ΑΕΚ εστιάζει αφ’ ενός στην αποχώρηση του Λανουά στο ημίχρονο από παιχνίδι που εκείνος είχε ορίσει ως παρατηρητή τον… εαυτό του και αφ’ ετέρου, πως υπήρξε σειρά γεγονότων με στόχο να προκαλέσει την τιμωρία της ΑΕΚ.

Είναι μόνο η αρχή

Αυτό κατά τη δική μου κρίση είναι και το πλέον ακραίο. Εχουμε δει απίθανα πράγματα στο ποδόσφαιρο μας, αλλά μια προκατασκευασμένη κατάσταση, μια υπόθεση που προξενεί εντύπωση με τον τρόπο που αναδείχθηκε και εργαλειοποιήθηκε από συγκεκριμένες πλευρές, πραγματικά υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Ξεπερνά και την πλέον νοσηρή φαντασία και είναι απόλυτα λογικό, να εκτιμά κάποιος πως αυτά θα περιλαμβάνονται στην καταγγελία της ΑΕΚ.

Μαθαίνω επίσης, πως η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα είναι η μοναδική που θα υπάρξει από την πλευρά της ΑΕΚ, που πάει πλέον σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα της. Θεωρώ εξαιρετικά πιθανό το προσεχές διάστημα να υπάρξουν κινήσεις και σε διεθνές επίπεδο, αλλά παράλληλα να υπάρξουν και άλλες νομικές κινήσεις εντός Ελλάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, δρομολογούνται ήδη κάποιες εξ αυτών.

Η προπαγάνδα και το πλήγμα

Επειδή στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τι λέγεται δεξιά και αριστερά, είναι γνώριμα πια τα τερτίπια και οι πρακτικές της προπαγάνδας. Τόσον καιρό έκραζαν και ειρωνεύονταν την ΑΕΚ επειδή δεν κάνει τίποτα, τώρα που αποκαλύφθηκε η κίνηση της, θα επιχειρήσουν να την λοιδορήσουν και να καταδείξουν πως πρόκειται για… στρακαστρούκα. Πρόσωπα που προφανώς τα έχουν μάθει αλλιώς τα γράμματα και έχουν μάθει να κινούνται στις σκιές.

Για να έχουμε μια γνώση της πραγματικότητας: η συγκεκριμένη κίνηση είναι το μοναδικό που μπορούσε να πράξει η ΑΕΚ θεσμικά ως προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ. Και να ξέρετε, πως παρά την προσπάθεια να εκμαυλιστεί, η οποιαδήποτε ποινή που μπορεί να επιβληθεί προς τον Λανουά, ακόμα και η μικρότερη δυνατή για οποιοδήποτε κομμάτι της καταγγελίας, θα αποτελεί πλήγμα σοβαρό θεσμικά για τον Λανουά. Και πιστεύω, πως υπάρχουν κομμάτια της καταγγελίας που έχουν σοβαρές πιθανότητες να προκαλέσουν κάποια ποινή. Αρκεί βέβαια, να αποδειχθεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής Δεοντολογίας και να μην υπάρξουν περίεργες πιέσεις.