ΠΑΟΚ: «Έδεσε» τον Κοσίδη μέχρι το 2027!

Την επέκταση του συμβολαίου του Γιώργου Κοσίδη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον 18χρονο αμυντικό να φοράει τα «ασπρόμαυρα» μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο φετινός «λυτρωτής» της Κυπελλούχου Κ17, φέτος αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β, ενώ μπορεί να αγωνιστεί με ευχέρεια τόσο ως στόπερ όσο και ως δεξί μπακ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Γιώργου Κοσίδη μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Από τα επτά του χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Κοσίδης, έχει εξελιχθεί σε έναν ικανότατο και δυναμικό αμυντικό, που αγωνίζεται τόσο ως στόπερ, όσο και ως δεξί μπακ. Είναι γεννημένος το 2007, πρωταθλητής με την Κ17, κυπελλούχος Super League με την Κ19, διεθνής και μέλος του ΠΑΟΚ Β από την αρχή της σεζόν. Προφανώς, αγωνίζεται και με την Κ19 στο Youth League.»