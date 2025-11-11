Έτσι προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα στο final third ο Νίκολιτς! (Vids)

Ο Γιώργος Ζουρντός γράφει για το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και το πως ο Σέρβος τεχνικός προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα στο final third.

Σε διαδικασία εύρεσης λύσεων βρίσκεται ο coach Νίκολιτς, έχει διαγνώσει το πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο των αντιπάλων και ψάχνει να βρει την κατάλληλη φόρμουλα για να απεμπλακεί η ΑΕΚ. Η διάταξη που αλλάζει αλλά όχι η στόχευση, οι αλλαγές στους ρόλους των παικτών του, οι passers, οι receivers και οι runners που αναζητά και φυσικά οι αντίπαλοι που του κάνουν δύσκολη τη ζωή του με χαμηλά blocks.

Το πρόβλημα της ΑΕΚ το ξέρουν και οι αντίπαλοι

Είναι πλέον γνωστό, η ΑΕΚ του Νίκολιτς δεν βρίσκει εύκολα λύσεις έξω από την περιοχή των αντιπάλων. Οι προπονητές των ομάδων που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ το γνωρίζουν και φυσικά προσπαθούν να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο της.

Για να τα καταφέρουν, προσπαθούν να αμυνθούν χαμηλά στο γήπεδο, έχοντας και τις τρεις ζώνες άμυνας αρκετά κοντά μεταξύ τους και στενά. Στο low block που επιχειρούν, δεν αφήνουν χώρο και χρόνο ανάμεσα στις γραμμές τους, σημεία στα οποία η ΑΕΚ θέλει να βάλει την μπάλα.

Πρώτο κρατούμενο λοιπόν, οι αντίπαλοι προπονητές προσαρμόζονται στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ. Η ομάδα του Νίκολιτς όταν έχει αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας καλείται να διασπά πολυπρόσωπες άμυνες με αρκετά κοντινές αποστάσεις σε μήκος και πλάτος. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ίσως βρίσκουν περισσότερους χώρους με τους ίδιους αντιπάλους.

Δεν αλλάζει προσέγγιση ο Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ ωστόσο επιμένει. Δεν αλλάζει στυλ, ταυτότητα, προσέγγιση. Κάνει κάποιες μικροαλλαγές σε λεπτομέρειες γιατί πιστεύει πως θα βρει τη λύση στον γρίφο που του βάζουν. Επιμένει.

Στην 3-1-6 διάταξη που επιχειρεί, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν οι αρχικές θέσεις των αθλητών του είναι σε 4-2-3-1 ή σε ρόμβο. Αυτό αλλάζει ανάλογα με τους ποδοσφαιριστές που έχει διαθέσιμους ή θέλει να χρησιμοποιήσει. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν το πλάτος θα το δίνει ο Ρότα ή ο Ελίασον για παράδειγμα. Η προσέγγιση είναι μία: θέλει να βάλει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου και να παίξει σε μικρούς χώρους παιχνίδι υψηλού ρυθμού με κοντινές πάσες στον άξονα.

Κάνει μικρές αλλαγές σε πρόσωπα, ρόλους και τοποθέτηση

Πρώτη του μικρή αλλαγή, ίσως και λόγω συγκυριών και απουσιών, η αρχική τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών του. Χωρίς εξτρέμ, με τον Ελίασον να είναι εκτός, φέρνει τους μεσοεπιθετικούς των πλευρών αρκετά πιο εσωτερικά, με τους πλάγιους μπακ να παίρνουν τα άκρα.

Η συγκεκριμένη κίνηση δίνει κατεύθυνση στους παίκτες του να πασάρουν πιο κεντρικά γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο η μπάλα να πηγαίνει εύκολα πλάγια, κάτι που δεν θέλει για τελική επιλογή εκτέλεσης ο coach Νίκολιτς. Οι παίκτες της ΑΕΚ καταφεύγουν εύκολα σε σέντρες γιατί στα άκρα υπάρχουν χώροι.

Με το να έχει παίκτες όπως ο Ζοάο Μάριο ή ο Καλοσκάμης λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, είναι αρκετά διαφορετικό από το να έχει πάνω στις γραμμές τους Ελίασον και Κουτέσα. Ουσιαστικά δίνει μια φυσική ροπή κατεύθυνσης της μπάλας στον άξονα λόγω τοποθέτησης.

Βλέπουμε λοιπόν προσπάθεια εύρεσης λύσεων τόσο με την αλλαγή προσώπων και ρόλων όσο και με την αλλαγή αρχικής διάταξης. Η στόχευση όμως μένει ίδια, δεν αλλάζει. Τι λείπει όμως για να παίξει γρήγορα με μικρές πάσες έξω από την περιοχή των αντιπάλων;

Passers, receivers και runners

Για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο coach Νίκολιτς, χρειάζεται να βάλει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές των αντιπάλων. Χρειάζεται λοιπόν κάποιους να πασάρουν σε αυτούς τους χώρους (passers), κάποιους να υποδέχονται την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές (receivers) και κάποιους να «σπάνε» με κάθετη κίνηση και ένταση την τελευταία γραμμή άμυνας (runners).

Όλα αυτά, και αφού βρεθούν οι ρόλοι (που ακόμα ψάχνει), πρέπει να γίνουν ταχύτατα, να αποκτηθούν αυτοματισμοί και ομοιογένεια.

Για να χωρίσουμε τους παίκτες της ΑΕΚ και να αρχίσουμε να βγάζουμε μια άκρη, θα πρέπει σε αυτές τις κατηγορίες να τους κατατάξουμε:

Passers: Αρμοδιότητά τους είναι να βάλουν την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου. Χρειάζεται τεχνική κατάρτιση, εντοπισμός παίκτη, άρτια εκτέλεση της πάσας σε δύναμη και στόχευση. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος που το κάνει με συνέπεια είναι ο Ρέλβας. Ικανός είναι και ο Μάνταλος, ο Γκρούγιτς με αυτά τα στοιχεία αποκτήθηκε, να παίζει στο δεξί χαμηλό μεσοδιάστημα (Μαρίν στο διάγραμμα) σε φάση επίθεσης και να μεταφέρει την μπάλα με συνέπεια. Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΕΚ θα είχε δύο παίκτες σε χαμηλά μέτρα να πασάρουν: Ρέλβας αριστερά, Γκρούγιτς δεξιά.

Receivers: Αρμοδιότητά τους είναι να λαμβάνουν την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές. Χρειάζεται σωστή τοποθέτηση στα «κουτάκια» που σχηματίζει η αντίπαλη άμυνα, ψυχραιμία όταν υποδεχθούν την μπάλα ώστε να μην την βγάλουν αμέσως, όπως και τεχνική για να τη διατηρήσουν σε κλειστούς χώρους. Φυσικά είναι οι ίδιοι που έχουν το πιο δύσκολο και περίπλοκο ρόλο, καθώς πρέπει να μεταβιβάσουν την μπάλα στους runners.

Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς είναι οι δύο παίκτες που αποκτήθηκαν για αυτή τη δουλειά. Μάνταλος, Περέιρα και Καλοσκάμης αθλητές που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι.

Runners: Είναι αυτοί οι οποίοι με την κίνησή τους θα «δείξουν» την πάσα, αυτοί που θα «σπάσουν» με την κίνησή τους την αντίπαλη άμυνα. Χρειάζεται κάθετη κίνηση με ένταση από χαμηλά μέτρα, όπως και ψηλά, σπάζοντας την τελευταία γραμμή άμυνας. Ο Ζίνι είναι εκ των παικτών που μπορούν να το κάνουν, καθώς χρειάζεται έκρηξη στα πρώτα μέτρα. Καλοί στα late runs είναι τόσο ο Γιόβιτς όσο και ο Πινέδα. Η αλλαγή στον ρόλο του με τον Μαρίν καθοριστική: η ΑΕΚ χρειάζεται ψηλότερα στο γήπεδο τον Μεξικανό, ο Νίκολιτς το διέγνωσε, το διόρθωσε και ανταμείφθηκε.

Ο coach Νίκολιτς πρέπει να φτιάξει τις τρεις κατηγορίες που αναφέραμε παραπάνω. Η ΑΕΚ χρειάζεται να πάρει περισσότερα πράγματα από τους ποιοτικούς της παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι. Σημαντική θα είναι η επιστροφή των Περέιρα και Ζίνι, φαίνεται η ΑΕΚ να τους έχει ανάγκη για να διευκολυνθεί η δουλειά των γύρω τους.

Με βάση τα παραπάνω, η ΑΕΚ για να γίνει αποδοτική θα πρέπει να βάζει την μπάλα στις γραμμές, να έχει κίνηση και στόχευση. Η τέταρτη κατηγορία είναι το μακρινό σουτ και το ένας εναντίον ενός. Κοϊτά, Ελίασον και Κουτέσα έχουν και αυτοί τον ρόλο τους.

Στο παρακάτω video, όλη η ανάλυση της “ταυτότητας” του Νίκολιτς: