Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Συμφωνία της Λιόν με σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

Μόνο οι υπογραφές μένουν για την ανακοίνωση του δανεισμού του Έντρικ στον γαλλικό σύλλογο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Λιόν και την Ρεάλ Μαδρίτης για τον δανεισμό του Έντρικ αποκαλύπτει η Globo. Η ιστοσελίδα της Βραζιλίας αναφέρει ότι οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για τον δανεισμό του 19χρονου επιθετικού, ο οποίος φέτος δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου στην βασίλισσα.

Στην συμφωνία δεν προβλέπεται οψιόν αγοράς, με τον Έντρικ να ψάχνει σταθερό χρόνο συμμετοχής, ώστε να διεκδικήσει μία θέση για το ρόστερ της σελεσάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συμφωνία αναμένεται να γίνει επίσημη από την 1η Ιανουαρίου, ωστόσο ο Έντρικ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική του Europa League, αφού οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα επιτρέπονται μόνο μετά την λήξη της League phase.