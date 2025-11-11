Τα… μαγικά του Κωνσταντέλια που σηκώνουν όρθιες εξέδρες και σκάουτ!

Γκολ – «ζωγραφιά», ντρίμπλες - ασίστ για highlights και χειροκρότημα από… αντιπάλους. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κάνει τα δικά του (και) στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος και κερδίζει πολλαπλά respect.

Σπάνιο πράγμα σε ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος να χειροκροτεί η εξέδρα παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Κι όμως, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το κατάφερε κι αυτό.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ζωγράφισε στο χορτάρι με το γκολ – «ποίημα» στο 61’, που έκανε μέχρι και τους οπαδούς του Τριφυλλιού να του βγάλουν το καπέλο σε μια κίνηση ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

Respect από αντίπαλη εξέδρα στην ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία εν έτει 2025, αποτελεί ξεχωριστό και ιδιαίτερο…παράσημο.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναγνώρισαν το ταλέντο, τη φινέτσα και το ποιοτικό ποδόσφαιρο που παίζει ο «Ντέλιας»

Μάλιστα όταν αποχώρησε τραυματίας στο 74’, απέσπασε – για δεύτερη φορά – το «ζεστό» χειροκρότημα τους.

Ωστόσο σε αυτό το στόρι, υπάρχει και η παρασκηνιακή πλευρά της υπόθεσης. Ποια είναι αυτή;

Στις εξέδρες του «Απόστολος Νικολαϊδης», υπήρχαν ουκ ολίγοι ξένοι «κατάσκοποι» που διατηρούν υπό καθεστώς στενής παρακολούθησης τον διεθνή «μάγο» του ΠΑΟΚ.

Στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους είχαν να λένε φοβερά πράγματα για τον Έλληνα άσο του Δικεφάλου του Βορρά και τον τρόπο που...μιλάει στην μπάλα.

Να σημειώσουμε πως στη σειρά των ντέρμπι κόντρα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ο Κωνσταντέλιας έγραψε στο κοντέρ δύο πανέμορφα γκολ και μία ασίστ

Κι έτσι, έριξε κι άλλη...χρυσόσκονη γύρω από το όνομά του!