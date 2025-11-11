H Λέγκια Βαρσοβίας, ο Ζεβλάκοφ και ο Άκης Μάντζιος!

Τι μπορεί να συνδέει την Λέγκια Βαρσοβίας, τον Sport Director του πολωνικού κλαμπ και τονομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Κύπρου; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Στο «Νησί της Αφροδίτης» κυκλοφόρησε το απόγευμα της Τρίτης (11/11) ρεπορτάζ (kerkida.net), σύμφωνα με το οποίο ο Έλληνας τεχνικός, Άκης Μάντζιος, υπήρξε αποδέκτης κρούσης από την Λέγκια Βαρσoβίας που ψάχνεται για νέο προπονητή μετά το διαζύγιο με τον Έντι Ιορντανέσκου.

Παρεμπιπτόντως, στα δύο τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, καθώς και στο ευρωπαϊκό ματς κόντρα στην Τσέλιε για την League Phase του Conference League, χρέη υπηρεσιακού προπονητή εκτέλεσε ο Ινάκι Αστίθ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, πράγματι ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ (άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού) διατηρεί θετικό report για τον Άκη Μάντζιο που τους τελευταίους δέκα μήνες βρίσκεται στο…τιμόνι της Εθνικής Κύπρου και γράφει στο κοντέρ 8 ματς.

Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση από πλευράς Λέγκια για τον επόμενο εκλεκτό του πάγκου και η πολωνική ομάδα βρίσκεται σε στάδιο διερευνητικών επαφών.