ΕΠΟ: Σεμινάριο Supporter Liaison Officers SL1 & SL2 στην Αθήνα

Το διήμερο 10-11/12/2025 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1o μέρος του σεμιναρίου "UEFA SLO Education Programme", για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των Supporter Liaison Officers των ΠΑΕ SL1, SL2, δηλαδή των στελεχών των ομάδων που έχουν την ευθύνη της επικοινωνίας με τους φιλάθλους τους.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την UEFA και τον οργανισμό Football Supporters Europe. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η θέση του Supporter Liaison Officer προβλέπεται στους Κανονισμούς Αδειοδότησης της UEFA και της ΕΠΟ.



Στους SLO των ΠΑΕ μίλησαν ο κ. Herjan Pullen, Supporters Liaison Officers coordinator της UEFA, οι κκ. Tony Ernst και Marc Francis, εκπρόσωποι της Football Supporters Europe και ο κ. Henk Voors, Supporters Liaison Officer του Άγιαξ. Από πλευράς Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρουσίαση πραγματοποίησε ο υπεύθυνος ασφαλείας κ. Μάκης Τσάτσος.



Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στους πλέον σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας των επαγγελματικών ομάδων με τους φιλάθλους τους και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου, ενώ ακολούθησε και συζήτηση για ζητήματα που αφορούν στη σχέση των δύο πλευρών.



Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, διάρκειας επίσης δύο ημερών, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2026, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.





