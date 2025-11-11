Ηρακλής: Κλείνει για τη θέση του προπονητή τον Μίλια Σάβοβιτς

Ο εκλεκτός για τον πάγκο του Ηρακλή φαίνεται να είναι ο Μίλια Σάβοβιτς, αφού αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία με τους «Κυανόλευκους» με τον Μαυροβούνιο τεχνικό.

Έτοιμος να διαδεχθεί τον Δημήτρη Σπανό είναι ο Μίλια Σάβοβιτς, αφού ο 46χρονος προπονητής είναι κοντά σε οριστική συμφωνία με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και αναμένεται άμεσα να αναλάβει τον πάγκο της.

Κορυφαία στιγμή του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος Μαυροβουνίου με τη Σουτιέσκα τη σεζόν 2021/22, ομάδα με την οποία ακόμη συνεργάζεται.

Φυσικά ο ξεκάθαρος στόχος στον Ηρακλή είναι η επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία και στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τη διοίκηση του «Γηραιού» να θεωρεί πως ο Μίλια Σάβοβιτς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το πετύχει.