Οι Μεξικάνοι υποκλίνονται στην ποιότητα του Πινέδα! (vid)

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ορμπελίν Πινέδα με την φανέλα της ΑΕΚ και η άνοδος στην απόδοση του, αντικείμενο συζήτησης στο Μεξικό!

Με την ιστοσελίδα «soyfutbol», να παρουσιάζει σχετικό άρθρο μέσω του οποίου αποθεώνει τις ικανότητες του διεθνή μεσοεπιθετικού. Πιο συγκεκριμένα, στο Μεξικό τονίζουν πως ο Ορμπελίν «μετά από μια περίοδο αυτοκριτικής σχετικά με την απόδοση του με την φανέλα του Μεξικού, όπου παραδέχτηκε ότι δεν ήταν στην καλύτερη του φάση, δείχνει με τις πρόσφατες εμφανίσεις του, ότι έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του και τον ρυθμό του».

Οι συμπατριώτες του Πινέδα επισημαίνουν πως μετά το γκολ και επί του ΟΦΗ «λάμπει» με την φανέλα της ΑΕΚ αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της μηχανής του Νίκολιτς, ενώ τον χαρακτηρίζουν πυλώνα της εθνικής ομάδας.

Θυμίζουμε πως ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής ομάδας του Μεξικού για τα φιλικά προετοιμασίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) με την Ουρουγουάη και τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) με την Παραγουάη.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «soyfutbol»:

«Ο Ορμπελίν Πινέδα λάμπει στην Ελλάδα και έρχεται με κίνητρο στην εθνική ομάδα».

«Ο μέσος της ΑΕΚ, συνεχίζει και προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη. Σκόραρε την Κυριακή σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα με τον ΟΦΗ, την ώρα που η ΑΕΚ δυσκολευόταν να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Ο Πινέδα, απέδειξε για άλλη μια φορά, τον σημαντικό ρόλο που παίζει στο σχέδιο του Νίκολιτς αποτελώντας ένα από τα πιο σταθερά κομμάτια.

Το γκολ του Ορμπελίν δεν ήταν κρίσιμο μόνο για την ΑΕΚ, αλλά έρχεται πλέον στην εθνική με κίνητρο εν όψει των αγώνων που υπάρχουν μπροστά καθώς θα συμμετάσχει στους φιλικούς αγώνες εναντίον της Ουρουγουάης και της Παραγουάης. Μετά από μια περίοδο αυτοκριτικής σχετικά με την απόδοση του με την φανέλα του Μεξικού, όπου παραδέχτηκε ότι δεν ήταν στην καλύτερη του φάση, οι πρόσφατες εμφανίσεις του με την ΑΕΚ, δείχνουν ότι έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθηση του και τον ρυθμό του.

Με ανανεωμένο κίνητρο ο Πινέδα έρχεται στο Μεξικό ελπίζοντας να εδραιώσει την θέση του στην μεσαία γραμμή. Ο Πινέδα, έχει την ευκαιρία να αποτελέσει σημείο αναφοράς καθώς αυτά τα παιχνίδια που έχει μπροστά το Μεξικό, θα αποτελέσουν μια εξαιρετική ευκαιρία για να βελτιώσει η εθνική ομάδα τις αγωνιστικές της λεπτομέρειες εν όψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν.

Ο Ορμπελίν ειδικότερα, έχει την ευκαιρία να καθιερωθεί ως ένας από τους πυλώνες της μεξικανικής μεσαίας γραμμής, σε αυτή τη νέα εποχή, με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026».

O Ορμπελίν Πινέδα μετρά φέτος με την ΑΕΚ 20 συμμετοχές με 2 γκολ και 3 ασίστ αποτελώντας την πιο επιδραστική μονάδα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΟΦΗ όπου έκανε τη διαφορά.