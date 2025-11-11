Supercomputer: Πρωταθλήτρια η Άρσεναλ - Υποβιβασμός για Γουλβς, επιστρέφει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το Supercomputer πήρε την εντολή να προβλέψει για ακόμη μια φορά την τελική κατάταξη στην φετινή Premier League.

Οι φίλοι της Άρσεναλ έχουν ένα πολύ σοβαρό λόγο να λατρεύουν το Supercomputer αφού πρόβλεψε πως η ομάδα τους θα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας στο τέλος την σεζόν, ενώ και οι οποίοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορούν εξίσου να το αγαπούν αφού κατέταξε τότε Κόκκινους Διαβόλους στην πέμπτη θέση.

Μάλιστα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα προβλέπεται πως θα κάνει 25 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες και θα μαζέψει 82 βαθμούς. Η Μάντσεστερ Σίτι στην δεύτερη θέση θα έχει 75 βαθμούς, ενώ η Λίβερπουλ θα είναι τρίτη με 74.

Παράλληλα οι φίλοι των Λιντς, Μπέρνλι και Γουλβς δεν έχουν λόγο να το συμπαθούν και πολύ αφού τους έχει στα φαβορί για υποβιβασμό.