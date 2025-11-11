Ηρακλής: Ανεβάζει στροφές ο Βιτλής - Τι ισχύει στο θέμα του προπονητή

Ο Βασίλης Βιτλής θα είναι όπως όλα δείχνουν στην αποστολή του Ηρακλή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Β' (16/11, 14:00), ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον προπονητή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια συμφωνία.

Οι «Κυανόλευκοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το ματς στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα Β', με τον Βασίλη Βιτλή να προπονείται κανονικά με την ομάδα και λογικά θα είναι στην αποστολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ εκτός θα είναι οι Ντέλετιτς και Σουλούκος.

Όσον αφορά το θέμα του προπονητή, επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει διάφορα δημοσιεύματα, η ΠΑΕ Ηρακλής ξεκαθαρίζει και τονίζει πως γίνονται επαφές και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με διάφορους Έλληνες και ξένους τεχνικούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια συμφωνία.