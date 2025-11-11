ΠΑΟΚ: Οι «υποχρεώσεις» των διεθνών - Κομβικά παιχνίδια για Ζίβκοβιτς, Κεντζιόρα και Εθνική Νέων

Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τόμας Κεντζιόρα δίνουν «τελικούς» πρόκρισης στο επόμενο Mundial, ενώ η Εθνική Νέων - με εννιά παίκτες του ΠΑΟΚ- δίνει τα προκριματικά της για το EURO.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Αδειάζουν», κατά το κοινώς λεγόμενο, τόσο η Μεσημβρία, όσο και η Σουρωτή, καθώς πολλοί είναι οι διεθνείς μας – όλων των ηλικιών – που αποχώρησαν ήδη για να …ενσωματωθούν στις αποστολές των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων των χωρών τους.

Τα δύο της τελευταία παιχνίδια στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, από το οποίο δυστυχώς αποκλείστηκε, δίνει η Εθνική Ελλάδας, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Γιάννη Μιχαηλίδη να βρίσκονται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Εθνική μας υποδέχεται τη Σκωτία στις 15.11 (21:45, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης») και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, με το ματς με τη Λευκορωσία στις 18.11 (21:45), το οποίο θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία. Προφανώς, βέβαια, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα συμμετάσχει τελικά, στην αποστολή της Εθνικής, δεδομένου ότι τραυματίστηκε στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

O Αντρίγια Ζίβκοβιτς καλείται για τα επίσημα παιχνίδια της Εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με την Αγγλία εκτός έδρας στις 13.11 και με τη Λετονία εντός έδρας στις 16.11.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ είναι φυσικά, στην αποστολή της Εθνικής Βουλγαρίας για το εκτός έδρας ματς με την Τουρκία στις 15.11 και το εντός έδρας με τη Γεωργία στις 18.11.

Στην Εθνική Πολωνίας καλείται ο Τόμας Κεντζιόρα για τους αγώνες της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ. Οι Πολωνοί υποδέχονται την Ολλανδία στις 14.11 και πηγαίνουν στη Μάλτα στις 17.11.

Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι είναι στις κλήσεις της Εθνικής Γεωργίας για το εντός έδρας παιχνίδι με την Ισπανία στις 15.11 και το εκτός έδρας με τη Βουλγαρία στις 18.11.

Καλείται εκ νέου στην Εθνική Εσθονίας ο Κάρελ Μούστμα για το εκτός έδρας ματς με τη Νορβηγία (13.11) για τα προκριματικά του Μουντιάλ και το φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο στις 18.11.

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων Κ21 δίνει δύο ματς στον προκριματικό όμιλο του EURO 2025-27 και ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλεί τον Δημήτρη Μοναστηρλή. Η Ελλάδα παίζει με την Γεωργία στις 14.11 στο «Απόστολος Νικολαϊδης» (17:00) και με την Β. Ιρλανδία στις 18.11 στο γήπεδο του Λεβαδειακού (16:00).

Στην Εθνική μας ομάδα Νέων Κ19, για τα παιχνίδια της 1ης προκριματικής φάσης του EURO U19 (Λευκορωσία-Ελλάδα 12.11, Ελλάδα-Λιχτενστάιν 15.11 και Ελλάδα-Τουρκία 18.11) κλήθηκαν εννιά ποδοσφαιριστές του PAOK Academy. Πρόκειται για τους Στάθη Μπελερή, Δημήτρη Μπαταούλα, Γιώργο Κοσίδη, Έντι Ντούνγκα, Παύλο Τσιότα, Βασίλη Ελευθεριάδη, Θανάση Παπανικόπουλο, Δημήτρη Μπέρδο, Ανέστη Μύθου. Και τα τρία ματς θα διεξαχθούν στην Αττάλεια.

Να πούμε δε, ότι στην προεπιλογή της Εθνικής Κ15 και για τις προπονήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου κλήθηκαν 14 παίκτες μας, οι Γιάννης Χρυσουλάκης, Βασίλης Σίμος, Μάρκος Δρόσος, Απόστολος Αθανασέλλης, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Βασίλης Σκαλέρης, Γιώργος Ίτσκος, Χρήστος Κακάλης, Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Φώτης Σολωμίδης, Στέργιος Νικολακούδης, Δημήτρης Φλώρος, Γρηγόρης Πριόβολος, Χρήστος Φαρδέλλας. Λόγω τραυματισμού, ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκαν στην κλήση οι Δρόσος, Νικολακούδης, Πριόβολος και Αθανασέλλης.

Στην Εθνική Κ21 της Κύπρου εκ νέου ο Λύσανδρος Παπαστυλιανού για δύο ματς των προκριματικών του EURO U21. Πρόκειται για τα Κύπρος-Κόσοβο (14.11) και Σαν Μαρίνο-Κύπρος (18.11).

Στην Κ19 της Λευκορωσίας καλείται εκ νέου ο Πάβελ Απιατσιόνακ για το ματς των προκριματικών του EURO U19 με την Ελλάδα (12.11), την Τουρκία (15.11) και το Λιχτενστάιν στις 18.11.

Κλήση και στην Εθνική Κύπρου Κ17, για τον παίκτη μας της Κ17 Κωνσταντίνο Αγγελίδη και για προπονήσεις στην Κύπρο από τις 3 έως τις 6 Νοεμβρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Εθνική ομάδα Παίδων Κ17, με επτά παίκτες του PAOK Academy στην αποστολή της, προκρίθηκε στην δεύτερη προκριματική φάση του EURO U17, αλλά και στην League A. Κέρδισε 2-1 την Γεωργία στην Τιφλίδα, ενώ έχασε 4-3 από την Ισλανδία. Οι επτά διεθνείς μας είναι οι Νικολαϊδης, Καλπάκης, Γκέρσος, Ματέρα, Τσιάλης, Σούβλατζης και Χαλδέζος.»